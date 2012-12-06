امکان سفر روزانه اراک - مشهد فراهم شود/اصلاح مسیر ریلی دردستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از راه آهن اراک با تاکید بر اینکه گسترش حمل و نقل ریلی یکی از مولفه های توسعه صادرات به شمار می رود، افزود: راه آهن از جایگاه مهم در استان و کشور برخوردار است.

وی اضافه کرد: در بخش جابجایی مسافر نیز طرحهایی در دست اجراست که اصلاح مسیر فعلی راه آهن یکی از طرحهاست.

شعبانی فرد خاطرنشان کرد: دوخطه کردن مسیر فعلی برای جابجایی مسافر توسط قطارهای برقی تندرو از اولویتهای استان در حوزه حمل و نقل ریلی در حوزه مسافربری است.

وی با اشاره به هدفگذاری استان مرکزی در توسعه صادرات غیرنفتی این استان در طول برنامه پنجساله بیان داشت: تحقق این مهم در گرو رشد و توسعه حمل و نقل ریلی در هسته مرکزی کشور و فلات مرکزی ایران است.



طرح مطالعاتی عبور راه آهن از مسیر شهر اراک، خمین، گلپایگان، خوانسار و اصفهان

استاندار مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه حمل و نقل ریلی استان در بخش بار گفت: طرح مطالعاتی عبور راه آهن از مسیر شهر اراک، خمین، گلپایگان، خوانسار و اصفهان از جمله طرحهای مطالعات راه آهن استان مرکزی است.



وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح مسیر راه آهن فعلی استان در مسیر شازند، سمنگان و اراک بیان داشت: مسیر عبور قطارها که در شهر اراک وجود دارد باید به خارج از حریم شهر منتقل شود و این کار تنها با مشارکت بخش خصوصی محقق می شود.



شعبانی فرد اصلاح مسیر اراک - راهگرد برای تردد قطارهای پرسرعت 120 کیلومتر را از دیگر طرحهای پیش روی حمل و نقل ریلی استان برشمرد و گفت: در این طرح باید از مسیرراهگرد تا ساقه قم در صورت استفاده از واریانت های جدید 45 کیلومتر و در صورت استفاده از مسیر فعلی 48 کیلومتر اصلاح شود.



وی ادامه داد: این طرح در جلسه مدیران طی هفته آینده نهایی می شود.