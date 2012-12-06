حمایت و سرمایه ‌گذاری در زمینه انرژی ‌های نو نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری ظهر پنجشنبه در بازدید از مرکز فنی و حرفه ای زابل اظهار داشت: ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم منطقه مهمترین و اصلی ترین دغدغه مسئولان این شهرستان است.
وی با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای گفت: تمامی آموزش ها باید متناسب با بازار کار فعلی بوده و از هرگونه آموزشی که نیاز جامعه نیست، خوداری شود.
فرماندار زابل با اشاره به تاریخ و ریشه کهن منطقه سیستان افزود: مشکلات منطقه از جنس امنیتی نیست بلکه ناهنجاری اجتماعی است که باید برای رفع آن نسخه های خاص خودش نوشته شود.
وی با بیان اینکه شغل، درآمد و عدالت اجتماعی از ویژگی های یک جامعه خوب است، گفت: باید فعالیت ها و نگرش های ما به سمت توسعه و اشتغال پایدار حرکت کند.
وی بیان داشت: این شهرستان با دارا بودن بیش از 160کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان از موقعیت مرزی مناسبی برخوردار است که باید از تمامی ظرفیت های موجود استفاده بهینه شود.
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