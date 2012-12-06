رسانه های گیلان از طرحهای صنعتی شهرستان لنگرود بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر امروز در ششمین دوره این بازدیدها افزود:براساس اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت ماهانه از طرحهای صنعتی شهرستانهای استان با حضور رسانه های خبری منتخب بازدید می شود.

وی با اشاره به این که بازدیدهای دوره ای تا دهه فجر امسال ادامه می یابد، اظهار داشت: آشنایی مخاطبان و رسانه ها با ظرفیت های صنعت و توسعه آن، القای روحیه امید و خودباوری و ایجاد دلگرمی در مدیران و مجریان طرحهای صنعتی از اهداف اصلی این بازدیدها است.

وی طرحهای درحال احداث شهرستان لنگرود را سردخانه پنج هزار تنی و کشتارگاه صنعتی دام با ظرفیت کشتار 600 راس در روز عنوان کرد و گفت: صنایع تولیدی و بسته بندی چای، حبوبات و سایرموادغذایی به همراه تولید و بسته بندی دستمال کاغذی و محصولات سلولزی از دیگر طرحهایی است که از آن بازدید شد.

منتظری در بازدید از این سه طرح صنعتی افزود: وجود پیشینه قوی و مناسب صنعتی بویژه در مورد صنایع نساجی، پوشاک، داروسازی، صنایع بهداشتی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع سلولزی، وجود نیروی کار متخصص و تحصیلکرده فراوان، نزدیکی به پایتخت، در دسترس بودن بازارهای تامین مواد اولیه برخی از صنایع و بازارهای صادراتی مناسب، وجود زیربناهای اساسی از قبیل آب، برق، گاز و راه های دسترسی به مراکز مختلف استان موجب ایجاد ظرفیت های مناسبی در استان برای توسعه هر چه بیشتر صنعت و معدن شده است.

در ششمین بازدید دوره ای رسانه های خبری منتخب گیلان فرماندار و نماینده مردم شهرستان لنگرود به همراه مسئولان محلی حضور داشتند.

همچنین از طرحهای صنعتی شهرستان رشت دو بار و شهرستانهای فومن، شفت، آستانه اشرفیه و سیاهکل نیز یک بار بازدید شده است.