جلسه شورای تامین پیرانشهر در خصوص حادثه آتش سوزی مدرسه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این نشست که ظهر پنجشنبه ترتیب یافت ضمن ابراز همدری با مصدومان و خانواده های آنها اظهارداشت: به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر اعلام می کنم تمام هزینه های درمانی مصدومان تا بهبودی کامل پرداخت خواهد شد.

مرتضی رئیسی ادامه داد: به منظور ارتقای سرانه فضای آموزشی در این روستا مدرسه 12 کلاسه ای از محل اعتبارات ملی در محله شین آباد احداث می شود.

جانشین رئیس شورای مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این نشست ضمن اعلام پیام همدردی دولت و استاندار و مسئولان استانی با خانواده های دانش آموزان حادثه دیده بر رسیدگی به تمامی مراحل درمانی دانش آموزان تا بهبودی کامل تاکید کرد.

جواد محمودی گفت: بر اساس دستور استاندار تمام اقدامات لازم برای درمان مصدومان در حال انجام است و امیدورایم در کوتاهترین زمان دانش آموزان پس از سلامتی کامل برای ادامه تحصیل در کلاسهای درس خود حاضر شوند.

وی اضافه کرد: مسئولان اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان به همراه شهرداری شهرستان پیرانشهر در کوتاهترین زمان نسبت بر بهسازی و نوسازی مدارس منطقه روستای شین آباد و اجرای طرح های عمران شهری و افزایش سرانه خدمات عمومی در این روستا اقدام کنند.

همچنین در این نشست بر تسریع در خدمات رسانی شهری و نیز بازسازی مدرسه و کلاس درس نیز تاکید کرد.

در ادامه جانشین رئیس شورای مدیریت بحران آذربایجان غربی و معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی ابعاد حادثه آتش سوزی از مدرسه ابتدایی روستای شین آباد بازدید و ضمن بررسی ابعاد حادثه با سرایدار و معلم این مدرسه به همراه مصدومان مورد بستری در بیمارستان پیرانشهر دیدار و دلجویی کردند.