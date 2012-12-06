اجرا و اعمال قانون با برخورد مناسب ایجاد هم افزایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان درجه دار پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز، با بیان اینکه اجرای و اعمال قانون با برخورد مناسب ایجاد هم افزایی می کند، اظهار داشت: این دوره به صورت یکطرفه برگزار نمی شود بلکه به صورت کارگاهی و دوطرفه برگزار شده است.



وی ادامه داد: پیشنهادات و انتقادات در این دوره ها مطرح شد که با اجرای آن چندین بخشنامه در پلیس راهنمایی و رانندگی تغییر کرده است.



رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه 10 منطقه برای اجرای این طرح انتخاب و دوره ها بسیار با کیفیت برگزار شد، اظهار داشت: اگر به مردم می گوییم قانون را رعایت کنید در درجه نخست باید خود به این امر توجه داشته باشیم.



سردار مومنی با تاکید بر اینکه این دوره ها ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: این مراسم اختتامیه برای سال جاری است و هر سال این دوره ها برگزار می شود.



وی اظهار داشت: بزرگترین سرمایه منابع انسانی است که ارزش بسیار بالایی دارد.

رئیس پلیس راهور کشور افزود: هر لحظه شاهد ایثار و فداکاری همکاران در سراسر ایران هستیم.