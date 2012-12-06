لزوم تعیین شاخص سلامت نظام اداری/عملکرد مدیران در مسیر کسب رضایت مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری پیش از ظهر پنج شنبه در هشتمین شورای اداری استان کرمان اظهار داشت: مدیران دستگاه ها باید با درایت و هوشیاری به خوبی به وظایف خود عمل کرده و در نهایت صداقت به کشور خدمت کنند.

وی افزود: عملکرد مدیران باید به گونه ای باشد که میزان شکایت از دستگاه تحت مدیریت آنها به حداقل میزان ممکن رسیده و رضایت مردم را در پی داشته باشد.

حجت الاسلام منتظری ابراز داشت: ما در هر جایگاه و مقامی باشیم در پیشگاه عدل الهی باید پاسخگو باشیم بنابراین باید تمام تمام خود را برای خدمتی صادقانه به کارگیریم.

حجت الاسلام منتظری بر لزوم تعیین شاخص برای سلامت نظام اداری تاکید و تصریح کرد: اساس نظام جمهوری اسلامی عدالت و خدمتگذاری به خلق خدا و به دنبال آن کسب رضای الهی است.

وی با تاکید بر اینکه نظام اداری سالم باید در کشور حکمفرما شود، ادامه داد: متاسفانه نظام ادرای ما متناسب با نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

وی یادآور شد: با تعریف شاخص سلامت اداری رتبه هر دستگاهی مشخص شده و می توان نقاط ضعف را شناسایی کرده و برای رفع آنها اقدام کرد.

حجت الاسلام منتظری بیان داشت: اگر مدیران به خوبی به وظایف خود عمل کنند باعث ایجاد آرامش در کشور می شوند و این امر یکی از مهم ترین خواسته های مردم است که باید برای تحقق آن تلاش کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به فرمایشات رهبری افزود: همه مسئولین باید با اتحاد و همدلی در جهت منافع نظام و کشور کوشا باشیم.

وی با اشاره به 16 آذر ادامه داد: دانشجویان در شکل گیری این انقلاب شکوهمند نقش بسزایی داشتند.

این مسول به اینکه شهدای بسیاری خون پاک خود را برای به ثمر رسیدن انقلاب نثار کرده اند، افزود: باید به بهترین شکل ممکن برای حفظ انقلاب تلاش کنیم.

حجت الاسلام منتظری ابراز داشت: خدمات زیادی در نظام جمهوری اسلامی به مردم ارائه می شود و کسانی که منصف باشند بر اینکه اذعان دارند.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب در همه زمینه ها پیشرفت های شگرفی داشته و باعث حیرت دشمنان و بدخواهان شده ایم.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اینها همه به دلیل راهنمودهای امام راحل( ره)، مقام معظم رهبری و مردم غیور و ولایتمدار ایران اسلامی است.



