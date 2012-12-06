نخستین دوره مسابقات قرآن ویژه بسیجیان سرپل ذهاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده بسیج حوزه شهری امام رضا (ع) سرپل ذهاب گفت: این مسابقات با استقبال چشمگیر بسیجیان پایگاه های مقاومت حوزه شهری در رشته های مختلف قرآنی برگزار شد.

خسرو ترکاشوند افزود: شرکت کنندگان در رشته های حفظ، قرائت، اذان، نهج البلاغه و مفاهیم، به منظور انس و الفت بیشتر جوانان بسیجی با قرآن و تشویق و ترغیب آن ها برای بکارگیری دستورات نورانی آن برای سعادت دنیوی و اخروی به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه زندگی حقیقی و حیات طیبه در پرتو عمل به دستورات و رهنمودهای قرآن شکل می‌گیرد، اظهار کرد: به میزانی که انسان آموزه‌ها و دستورهای قرآن را در زندگی بکار بندد، موفقیت کسب خواهد کرد اما هر اندازه از قرآن فاصله بگیرد، دچار خسارت و ضرر خواهد شد.

در پایان این دوره از مسابقات به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

جمعیت هلال احمر قصرشیرین چهار هزار نفر عضو داوطلب دارد

رییس جمعیت هلال احمر قصرشیرین با بیان اینکه چهار هزار نفر از جمعیت این شهرستان عضو داوطلب هلال احمر هستند، گفت: آموزش امدادگری و چگونگی عملی کردن برنامه امدادرسانی در بحران، برای این افراد ارایه می شود.

'مهدی حاجی مرادیان' روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از داوطلبان نمونه جمعیت هلال احمر قصرشیرین گفت: به رسمیت شناختن نقش‌هایی که داوطلبان در یک جمعیت ایفا می‌کنند، گامی مهم در راستای تدوین سیستمی است که در آن داوطلبان می‌توانند بطور موثر با هلال احمر مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: تلاش برای تسکین آلام بشری، تامین احترام انسان‌ها، کوشش برای برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار و نیز حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها از جمله اهداف مهم داوطلبان جمعیت هلال احمر است.

حاجی مرادیان گفت: داوطلبان علاوه بر انجام کارهای تخصصی خود می توانند مبلغان و سفیران خوبی برای بازگو کردن مسایل و مشکلات باشند تا بتوان با کمک آنها در راستای فرهنگ سازی و حل مشکلات و مسایل موجود گام بر داشت.

وی اظهار کرد: هم اکنون آموزش های لازم به همه اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر این شهرستان ارایه شده و این افراد دارای مهارت بالا و کافی در مواقع بحران های طبیعی و غیرطبیعی هستند.

لازم به ذکر است،در این مراسم پیام رییس جمعیت هلال احمر کشور قرائت شد و در پایان با اهدای هدایایی از جمعی از داوطلبان برتر جمعیت هلال احمر قصرشیرین تجلیل شد.



