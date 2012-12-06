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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

31 میلیارد ریال غرامت به زارعان سیستان و بلوچستان پرداخت شد

31 میلیارد ریال غرامت به زارعان سیستان و بلوچستان پرداخت شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان در سالجاری 31میلیارد و960 میلیون ریال غرامت به شش هزار و 592 کشاورز خسارت دیده پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا سید حسینی اظهار داشت: یکی از فعالیت های موثر در راستای کمک به کشاورزان خسارت دیده منطقه، پرداخت غرامت خشکسالی و سرمازدگی محصولات است.

وی با اشاره به اینکه این افراد سطحی معادل 28هزار و 376 هکتار را تحت پوشش بیمه قرار داده بودند، گفت: این سطح شامل گندم، جو و دانه های روغنی است که البته بیشترین سطح مربوط به گندم با40 درصد خسارت بوده است.

وی سطح بیمه شده محصولات زراعی در سالجاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل با سه برابر افزایش اعلام کرد و افزود: در حال حاضر صندوق بیمه محصولات کشاورزی انواع محصولات را زیر پوشش بیمه قرار می دهد و کشاورزان می توانند با مراجعه به بانک کشاورزی نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.

کد مطلب 1759674

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