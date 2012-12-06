لزوم اتحاد کشورهای اسلامی برای توسعه فنآوری نانو/ توانایی نانو در توسعه صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، دکتر سعید سرکار در سخنان خود در هشتمین نشست جهانی اقتصاد اسلامی با اشاره به اهمیت فنآوری نانو در چشم انداز توسعه کشورهای اسلامی گفت: کشورهای اسلامی در صورت سهل انگاری به شکاف نانو دچار شده و توانایی های خود را برای توسعه از دست می دهند.

وی در این سخنان با تشریح ظرفیت های فنآوری نانو اظهار داشت: فنآوری نانو همه جوانب زندگی بشر را پوشش داده و برای تولید ثروت و ارتقای کیفیت زندگی مؤثر است.

سرکار در ادامه داد: فنآوری نانو در زمینه های فنآوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک کاربرد دارد و می تواند فرصت های بسیاری برای اختراع های علمی، رقابت های صنعتی و تقویت قدرت اقتصادی ایجاد کند.

هشتمین نشست جهانی اقتصاد اسلامی با شعار اصلی "تغییر روش ها، فرصت های جدید" از عصر روز سه شنبه چهارم دسامبر با حضور 2 هزار تن از نمایندگان 86 کشور جهان در ایالت جوهور باروی مالزی گشایش یافت و امروز بکار خود پایان داد.

