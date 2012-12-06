چگونگی برخورد و تعامل با شهروندان در کارکنان ناجا باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین الیاسی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان درجه دار پلیس راهنمایی و رانندگی، اظهار داشت: ابتدا این دوره ها به صورت آزمایشی در تهران برگزار شد که سپس دستور برگزاری آن در سطح کشور صادر شد.



وی گفت: در این دوره ها چگونگی برخورد و تعامل با شهروندان و اصلاح این رفتار آموزش داده شد که این دوره ها به صورت مستمر در سراسر کشور برگزار شد.



مسئول برگزاری دوره آموزشی استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان درجه دار پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد: رفتار استاندارد سازی، زمانی ماندگار می ماند که پشتوانه نظری وجود داشته باشد و انگیزه و روحیه و منش پلیسی باید افزایش پیدا کند.



الیاسی تصریح کرد: تغییر رفتار درونی، افزایش آستانه تحمل، بهبود رفتار زناشویی، پرهیز از شتاب زدگی در رفتار و عمل، سخت نگرفتن زندگی، دلیل شادی و خوشحالی دیگران بودن، ایجاد امید در دیگران، عشق ورزیدن به شغل از جمله فواید این دوره آموزشی است.



وی با اشاره به اینکه به زمان، پیری و مرگ باید توجه ویژه ای داشته باشیم، اضافه کرد: پیری ناتوانی، مرگ، فیزیک انسان را از می برد و زمان نیز به سرعت می گذرد بنابراین باید با این سه مقوله مبارزه کنیم.