  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

مدیرپاکستانی در گفتگو با مهر:

اسلام آباد در قبال فشار آمریکا در روابط با ایران تسلیم نمی شود

اسلام آباد در قبال فشار آمریکا در روابط با ایران تسلیم نمی شود

مدیر رادیو ملی پاکستان در گفتگو با خبرگزاری مهر بر تمایل کشورش برای تحکیم روابط با ایران و بی اعتنایی به فشارهای آمریکا تاکید کرد.

مرتضی سولنگی مدیر رادیو ملی پاکستان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به پاکستان، در پاسخ به این پرسش که "چرا دولت پاکستان موضع جدی تری را در قبال حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله نشین اتخاذ نمی کند؟" گفت: دولت پاکستان همواره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله نشین را محکوم کرده، آن را غیرقانونی خوانده که نتایج عکس را در پی داشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا دخالت آمریکا در روابط پاکستان و ایران باعث کاهش سطح این روابط می شود یا خیر؟" گفت: هر کشوری با چالش ها و تهدیداتی مواجه بوده، ایران نیز با چنین شرایطی داشته و پاکستان نیز آن را تجربه کرده است اما اسلام آباد در برابر این تهدیدها تسلیم نمی شود و تنها به منافع مردم خود فکر می کند.

مرتضی سولنگی در پاسخ این این پرسش که "پاکستان تا چه حد به برقراری روابط پایدار با هند جدی است؟" گفت: پاکستان بر این باور است که با تمام کشورها از جمله هند روابط خوبی دارد.

وی افزود: در چند هفته اخیر نیز به پیشرفت های قابل توجهی درعادی سازی روابط با هند دست یافتیم اما در صورتیکه به توافقی در زمینه موضوعات قابل بحث نرسیم، این تنش ها همچنان ادامه خواهد یافت.


 
کد مطلب 1759685

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