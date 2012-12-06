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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

بلک:

استقبال از ضریح متبرک امام حسین (ع) سند افتخاری برای مردم خوزستان است

استقبال از ضریح متبرک امام حسین (ع) سند افتخاری برای مردم خوزستان است

اهواز- خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان گفت:استقبال باشکوه مردم استان خوزستان از ضریح متبرک امام حسین (ع) سند افتخاری است که برای همیشه ماندگار خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم استان خوزستان به عشق اباعبدالله الحسین(ع) در مسیر عبور کاروان نور ایستاده و منتظر زیارت ضریح مطهر بوده و هستند که این امر حکایت دلدادگی این مردم به اهل بیت و به ویژه حضرت سیدالشهدا(ع) دارد.

وی با بیان اینکه مردم استان خوزستان همواره با عنوان عشق به ائمه اطهار شناخته شده اند و حب و محبت خاندان نبوت در دل آنها همیشگی است، افزود: مردم عزادار و فهیم خوزستان و هیئت ها و دسته جات عزاداری حسینی با حضور عاشورایی خود در محلهای استقرار ضریح متبرک ابا عبدالله الحسین (ع) اوج دلدادگی و ارادت خود را به سید الشهدا (ع) نشان میدهند.
 
بلک با تاکید بر اینکه این استقبال با شکوه مایه مباهات شیعیان و سند افتخاری برای مردم است، گفت: قطعا عشق و اظهار ارادت مردم به ضریح متبرک امام حسین (ع) بخاطر انتساب ضریح به حضرت سیدالشهدا (ع) است.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: حرکت این کاروان و استقبال مردم از ضریح نمودی از عشق به امام حسین(ع) است.

وی گفت: حضرت سیدالشهدا (ع) یکی از اسوه‌ های ماندگار امت اسلامی است که اقتدای به سیره درخشان آن امام همام موجب رشد و تعالی و تکامل انسان می ‌شود.
کد مطلب 1759689

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