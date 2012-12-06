مسکن و اشتغال مهمترین نیاز معلولین است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روز جهانی معلول ظهر پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولین بهزیستی و معلولین، در اداره کل بهزیستی کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم توانمند سازی معلولین، اظهار داشت: در سال های اخیر شاخص های ارائه خدمات و امکانات به مددجویان بهزسیتی افزایش قابل توجهی داشته است.

عبالرضا میرزاییان، مسکن و اشتغال را مهمترین مشکل فعلی معلولین جامعه دانست و ادامه داد: در این خصوص نیز قدم های خوبی در کشور برداشته شده است.

وی افزود: اگرچه ممکن است برخی محدودیت ها برای معلولین وجود داشته باشد، اما همه روزه شاهد رشد و پیشرفت آن ها در زمینه های مختلف اقتصادی، ورزشی، علمی، کارآفرینی و ... هستیم.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: معلولین استعدادها و توانایی های زیادی در حوزه های مختلف دارند که در صورت داشتن خودباوری و دریافت آموزش های لازم می توانند آن ها را شکوفا کنند.

میرزاییان تصریح کرد: مناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری یکی از مهمترین نیازهای معولین است که با همکاری دستگاه های مختلف میسر می شود.

وی با اشاره به معضل مسکن مددجویان بهزیستی،افزود: در حال حاضر پنج هزار و 600 خانواده برای دریافت مسکن ثبت نام کرده اند .

وی افزود: هم اکنون بیش از سه هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی حدود 80 درصد در حال ساخت است و طی امسال و سال آینده به متقاضیان تحت پوشش بهزیستی واگذار خواهد شد.

در ادامه این مراسم رئیس جامعه معلولین استان کرمانشاه نیز از مسئولین خواست همکاری بیشتری با این انجمن داشته باشند.

مهناز حدادی با اعلام اینکه سه سال از آغاز فعالیت این انجمن در کرمانشاه می گذرد، خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با همکاری بهزیستی، اعزام به اردوهای تفریحی و ورزشی و ... از جمله فعالیت های این جامعه است.

وی با انتقاد از اینکه جامعه معلولین هیچ منبع در آمدی ندارند، ادامه داد: نیازمند مساعدت بیشتر مسئولین برای توسعه فعالیت های این انجمن هستیم.

حدادی اظهارداشت: باید برای حل مشکلات مسکن، اشتغال و کمبود امکانات شهری برای معلولین بیشتر تلاش شود.

رئیس جامعه معلولین استان کرمانشاه با اشاره به شعار امسال روز جهانی معلولین مبنی بر "رفع نواقص موجود برای ایجاد جامعه ای در دسترس و تمام شمول برای همه " ابراز امیدواری کرد قشر معلولین فعالیت های خود را روز به روز گسترش دهند.

