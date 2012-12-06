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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

کیانی:

نخبگان علمی تحریم ها را تبدیل به فرصت کردند/استکبار ستیزی ویژگی اصلی دانشجویان

نخبگان علمی تحریم ها را تبدیل به فرصت کردند/استکبار ستیزی ویژگی اصلی دانشجویان

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان گفت: دانشجویان و نخبگان ایرانی تحریم های دشمن را برای کشور به فرصت تبدیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی کیانی ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی سنندج اظهار داشت: در نتیجه هوشمندی دانشجویان و در سایه برکات نظام اسلامی و حکومت ایرانی دانشجویان و نخبگان علمی کشور سوار بر موج تحریم ها به سوی پیشرفت بیشتر در حرکت هستند.

وی با بیان اینکه روز دانشجو یادآور دلاوری ها و حرکت ضد استکباری دانشجویان در مقابله با دشمنان اسلام و نظام اسلامی است، عنوان کرد: دانشجویان در جنبش سال 32 حرکت ضد ایرانی آمریکا را شکست دادند و با حرکت ضد حکومتی خود آرمان های پر فتوح امام راحل (ره) را انتقال دادند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بیان کرد: فن دانش از دانشگاه به جامعه توسعه یافته و بیداری اسلامی امروز جهان اسلام نیز در نتیجه این روحیه استکبارستیزی دانشجویان و ایرانیان مبارز سرچشمه گرفته و جریان دارد.

کیانی افزود: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران وحدت و اتحاد است که در نتیجه حضور تمامی اقشار جامعه و جوانان و دانشجویان در صحنه است و به برکت این مهم نظام اسلامی در تمامی حوزه ها موفق و توانمند عمل کرده است.

وی همچنین اعلام کرد: دشمن برای رسیدن به اهداف خود قصد دارد از جنبش های دانشجوی به نفع خود و به ضرر انقلاب استفاده کند ولی هوشیاری و بیداری جوانان و دانشجویان این فرصت را از دشمن گرفته و کمترین مجال برای حرکت دشمن به سوی اهداف ضد دینی و ایرانی را می دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دشمن تنها در حد فکر می تواند بر علیه کشور توطئه و دسیسه کند، اظهار داشت: بصیرت، اراده و همت دانشجویان در خنثی کردن توطئه های مختلف دشمن برای مرز و بوم کشور لازم و ضروری است.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از 140 نفر از دانشجویان، نمونه، ورزشی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1759694

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