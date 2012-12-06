نخبگان علمی تحریم ها را تبدیل به فرصت کردند/استکبار ستیزی ویژگی اصلی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی کیانی ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی سنندج اظهار داشت: در نتیجه هوشمندی دانشجویان و در سایه برکات نظام اسلامی و حکومت ایرانی دانشجویان و نخبگان علمی کشور سوار بر موج تحریم ها به سوی پیشرفت بیشتر در حرکت هستند.

وی با بیان اینکه روز دانشجو یادآور دلاوری ها و حرکت ضد استکباری دانشجویان در مقابله با دشمنان اسلام و نظام اسلامی است، عنوان کرد: دانشجویان در جنبش سال 32 حرکت ضد ایرانی آمریکا را شکست دادند و با حرکت ضد حکومتی خود آرمان های پر فتوح امام راحل (ره) را انتقال دادند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بیان کرد: فن دانش از دانشگاه به جامعه توسعه یافته و بیداری اسلامی امروز جهان اسلام نیز در نتیجه این روحیه استکبارستیزی دانشجویان و ایرانیان مبارز سرچشمه گرفته و جریان دارد.

کیانی افزود: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران وحدت و اتحاد است که در نتیجه حضور تمامی اقشار جامعه و جوانان و دانشجویان در صحنه است و به برکت این مهم نظام اسلامی در تمامی حوزه ها موفق و توانمند عمل کرده است.

وی همچنین اعلام کرد: دشمن برای رسیدن به اهداف خود قصد دارد از جنبش های دانشجوی به نفع خود و به ضرر انقلاب استفاده کند ولی هوشیاری و بیداری جوانان و دانشجویان این فرصت را از دشمن گرفته و کمترین مجال برای حرکت دشمن به سوی اهداف ضد دینی و ایرانی را می دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دشمن تنها در حد فکر می تواند بر علیه کشور توطئه و دسیسه کند، اظهار داشت: بصیرت، اراده و همت دانشجویان در خنثی کردن توطئه های مختلف دشمن برای مرز و بوم کشور لازم و ضروری است.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از 140 نفر از دانشجویان، نمونه، ورزشی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تقدیر و تجلیل به عمل آمد.