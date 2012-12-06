  1. سیاست
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

بادامچیان در جمع خبرنگاران:

اقدامات اخیر احمدی نژاد به ضرر خود اوست/برای تغییر مشایی نیاز به مدیحه نامه نبود

اقدامات اخیر احمدی نژاد به ضرر خود اوست/برای تغییر مشایی نیاز به مدیحه نامه نبود

جانشین دبیر کل حزب موتلفه با بیان اینکه عزل و نصب های اخیر احمدی نژاد به ضرر وی تمام می شود و کارهای رئیس جمهور قابل تحلیل نیست، گفت: اینگونه اقدامات سوال بر انگیز و برخلاف نظر رهبری است که می فرمایند آرامش در کشور حاکم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله بادامچیان جانشین دبیر کل موتلفه در خصوص برنامه های  انتخاباتی این حزب برای دیدار با برخی شخصیتها مانند آیت الله یزدی و جامعه روحانیت مبارز گفت: قصد داریم دیداری با این شخصیتها داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا موتلفه قادر است کاندیدای مستقل برای ریاست جمهوری داشته باشد، گفت: ما همیشه درانتخابات ائتلافی حرکت می کنیم و هنوز برای اعلام اینکه مستقل بیاییم یا ائتلاف کنیم زود است و در مجموع همه ما مصمم به ائتلاف هستیم.

وی همچنین ضمن انتقاد از عزل و نصب های اخیر دولت و رئیس جمهور گفت: عزل و نصب های احمدی نژاد به ضرر وی است.

بادامچیان با بیان اینکه کارهای رئیس جمهور قابل تحلیل نیست، گفت: ایشان در حکمی که به مشایی داد در فضای کشور حساسیت ایجاد کرد، برداشتن یک وزیر و دادن سه وزارتخانه دست وزیر دیگر کار نادرستی است. مگر در دولت احمدی نژاد فرد دیگر پیدا نمی شود.

وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات رئیس جمهور سوال برانگیز و خلاف نظر رهبری که می گویند آرامش در جامعه باشد است، گفت: ما در صحنه بین المللی نیاز به وحدت داریم.

وی با بیان اینکه روزنامه ایران بد عمل می کند و رئیس جمهور هم حساسیت درست می کند، گفت: برای انتصاب یک فرد کافی بود یک جمله بنویسند که من شما را به این پست منصوب می کنم و نیازی به مدیحه نامه نبود.

کد مطلب 1759699

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