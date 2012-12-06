مالکی نسبت به دخالت ترکیه در امور داخلی عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورد بولتن، نوری المالکی در مصاحبه ای گفت: من خواهان بهبود روابط عراق با ترکیه هستم اما ترکیه نباید در امور داخلی عراق دخالت کند.

مالکی که با روزنامه حریت چاپ ترکیه صحبت می کرد، افزود: علی رغم تمامی مسائل ما خواهان گفتگوهای خوب با ترکیه هستم. من از همینجا شاخه زیتونی به سوی آنها دراز می کنم.

وی همچنین به مسائل موجود در کردستان و تلاش های ترکیه برای سرمایه گذاری در این بخش بدون هماهنگی با دولت مرکزی عراق اشاره کرد و افزود: تمامی کشورها اگر توافقنامه ای را امضا می کنند باید با دولت مرکزی در بغداد این توافقنامه را داشته باشند. نمی توان با بخش های شمال عراق و بصره در جنوب کشور توافق داشت. ترکیه شمال عراق را به عنوان یک جمهوری در نظر می گیرد.

وی گفت: تمامی توافقاتی که صورت می گیرد باید در بغداد باشد.

روابط عراق و ترکیه در سالهای اخیر دچار تنش های زیادی بوده است.

حمایت ترکیه از طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهوری که هم اکنون در ترکیه به سر می برد یکی از مهمترین چالشها بین این دو کشور بود است.

همچنین سفر احمد داوداوغلو به شمال عراق برای انجام توافقات اقتصادی بین ترکیه و منطقه کردستان یکی دیگر از تنش هایی بوده که درچند سال اخیر رخ داده است.