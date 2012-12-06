  1. سیاست
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

مهدوی‌کنی در جمع خبرنگاران:

فرامین رهبری درباره وحدت قوا باید عملی شود/ اعلام مصادیق انتخاباتی

فرامین رهبری درباره وحدت قوا باید عملی شود/ اعلام مصادیق انتخاباتی

دبیر جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه وحدت سران قوا اهمیت بسیاری دارد، گفت: فرامین رهبری در این خصوص باید حتما عملی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز در حاشیه مراسم چهلم آیت الله انواری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که مصداق های جامعه روحانیت برای انتخابات چه وقت اعلام خواهد شد؟، گفت: این مصداق ها را به وقتش اعلام خواهیم کرد.

وی همچنین در خصوص سوالی که پیرامون اصلاح قانون انتخابات پرسیده شد، افزود: من در این کارها وارد نمی شوم.

آیت الله مهدوی کنی همچنین در خصوص وحدت میان مسئولان و سران قوا اظهار داشت: وحدت سران قوا خوب است و اهمیت بسیاری دارد و فرامین رهبری در این خصوص باید عملی شود.

کد مطلب 1759706

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