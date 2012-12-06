رابطین بهداشت پیام آوران سلامت در جامعه/ لزوم ارتباط تنگاتنگ مسئولان بهداشتی با مردم

به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد فردی بیرانوند ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از رابطین بهداشت و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد که در محل سالن جلسات شورای شهر صفادشت و با حضور شهرداران، بخشداران، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: رابطین بهداشت در واقع حلقه واسط بین شهروندان، مسئولان و مراکز بهداشتی هستند.

وی ادامه داد: ایجاد ارتباط نزدیک بین شهروندان و مسئولان بهداشتی، از مهمترین وظایف رابطین بهداشت است که این مسئله نشان از اهمیت فعالیت آنان دارد.

رابطین بهداشت حلقه واسط مردم و مسئولان هستند



این مسئول عنوان کرد: رابطین می توانند با برقراری ارتباط با شهروندان، اطلاعات بهداشتی و آگاهیهای عمومی آنان را افزایش داده و از سویی دیگر معضلات بهداشتی درمانی موجود در جامعه و مشکلات شهروندان را به مسئولان انتقال دهند.

فرماندار شهرستان ملارد گفت: تلاش و فعالیت صادقانه رابطین بهداشت در آموزش بهداشت عمومی و افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی در جامعه، موجب ارتقای سطح سلامت شهروندان خواهد شد.

فردی بیرانوند با تاکید بر اهمیت پیشگیری از بروز بیماریها، بیان کرد: همواره پیشگیری مورد تاکید پزشکان و مسئولان بهداشتی بوده است و با توجه به اهمیت این مقوله، فرهنگسازی و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه باید در دستور کار قرار گیرد که در این زمینه بهره مندی از ظرفیت و توان رابطین بهداشتی می تواند راه گشا باشد.

نظارت دقیق و مستمر عاملی برای جلوگیری از غفلتهای احتمالی



وی نظارت بر نقاط قوت و ضعف تمام دستگاه ها بویژه ادارات و مراکز بهداشتی را عامل موثری جهت ارائه خدمات مطلوبتر و کیفیتر دانست و یادآور شد: باید بمنظور جلوگیری از غفلتهای احتمالی و ایجاد نقص و کمبود در خدمت رسانی بهینه بویژه در بخش بهداشت و درمان، نظارت بر دستگاه ها و ادارات را بیشتر و دقیق تر اعمال کرد.

این مسئول در پایان همراهی و ارتباط نزدیک با مردم را مهمترین عامل در رضایتمندی شهروندان دانست و با تاکید بر این امر، خواستار رعایت بیش از پیش آن از سوی مسئولان شهرستان شد.

در پایان این مراسم از تعدادی از رابطین و داوطلبان سلامت شهرستان ملارد با اهدای لوح، تقدیر بعمل آمد.