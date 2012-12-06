نفرات راه یافته به نیمه نهایی چهار وزن نخست مشخص شدند/ رنگرز ناظر پیکارها

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مسابقات صبح روز نخست رقابت‌های انتخابی کشتی فرنگی جوانان که در اهواز در حال برگزاری است، نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی به شرح زیر است:

50 کیلوگرم:

میعاد خادم‌الشریعه (گیلان)- علیرضا اعظمی (کرمان)

سعید تختایی (خوزستان)- بهزاد شیرمردی (خوزستان)

60 کیلوگرم:

محسن چگنی (خوزستان)- مهدی نوروزی (چهارمحال و بختیاری)

سجاد بنادری (خوزستان)- محمود پاپی (خوزستان)

74 کیلوگرم:

صاحب دریایی (مازندران)- علی شریفی (خوزستان)

امیرحسین مولایی (قم)- رسول گرمسیری (خوزستان)

96 کیلوگرم:

علی زنگنه (خوزستان)- علی حیدری (خوزستان)

سید مصطفی صالحی‌زاده (خوزستان)- امیرحسین خان‌پور (مازندران)

این مسابقات برای مشخص شدن نفرات برتر از ساعت 16 امروز پنج شنبه آغاز شده که مسابقات چهار وزن دوم نیز فردا جمعه برگزار خواهد شد.

ضمن آنکه حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی و حمیدرضا گرشاسبی مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان نیز به عنوان ناظران ویژه این پیکارها در سالن برگزاری مسابقات حضور دارند.