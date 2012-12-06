واشنگتن همچنان در شوک شکار پهپاد/ دشواری تایید دومین شکست اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مقامات امنیتی و سیاسی آمریکا همچنان در شوک شکار دومین پهپاد آمریکایی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

روز گذشته نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد پهپادهای آمریکایی را شمارش کرده اند و متوجه شده اند که از آنها کم نشده است. در واکنش به این ادعا، روابط عمومی سپاه پاسداران از افشای اسناد و مدارکی خبر داد که آمریکایی ها را در این موضوع رسوا خواهد کرد. سپاه همچنین از نیروی دریایی آمریکا خواسته بود یک بار دیگر پهپادهای خود را شمارش کند.

از سوی دیگر، "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید مدعی شد : دلیلی برای تایید ادعای ایران درباره شکار پهپاد آمریکایی بر فراز منطقه خلیج فارس وجود ندارد.

بازتاب رسانه ای شکار پهپاد آمریکایی

رسانه های منطقه نیز امروز نگاهی ویژه به شکار دومین پهپاد آمریکایی از سوی ایران داشته اند. روزنامه السفیر لبنان امروز در گزارشی اعلام کرد: در حالی که تلویزیون ایران تصاویر پهپاد شکار شده آمریکایی را نشان داده ، واشنگتن همچنان این رخداد را تکذیب می کند.

پایگاه النشره لبنان در گزارشی اعلام کرد: تلویزیون ایران پهپاد آمریکایی را که با نقض حریم هوایی ایران بر فراز خلیج فارس شکار شده، به تصویر کشید.

روزنامه العرب در گزارشی با اشاره به شکار پهپاد آمریکایی اعلام کرد: افزایش فعالیتهای جاسوسی آمریکا بر فراز منطقه خلیج فارس بیانگر احتمال آغاز یک درگیری نظامی است که زمان دقیق و حجم عملیاتی آن مشخص نیست.

شبکه های العربیه، الجزیره، بی بی سی عربی و روزنامه های مهم منطقه از جمله الشرق الاوسط و الحیات نیز این خبر را به طور گسترده پوشش داده اند.

چرا آمریکا زیر بار شکار دومین پهپاد نمی رود؟

اما سوال مهم این است که آمریکا چرا زیر بار شکار دومین خود از سوی جمهوری اسلامی ایران نمی رود. در این باره گفتگویی با کارشناسان مسائل استراتژیک منطقه انجام دادیم که به آنها به سئوالات مهر در این زمینه پاسخ گفتند.

"فیصل عبدالساتر" کارشناس مسائل سیاسی در بیروت امروز چهارشنبه در پاسخ به این سوال مهر اظهار داشت: ما دلیل اصلی عدم اعتراف آمریکا به شکار این پهپاد آمریکایی را نمی دانیم، اما مدنظر داشته باشید که واشنگتن در مورد شکار پهپاد قبلی از سوی ایران نیز با تاخیر و افشای اسناد آن از سوی ایران مجبور به اعتراف شد.

وی افزود: من معتقدم این مسئله از لحاظ روانی، آمریکایی ها را دچار مشکل کرده است و آنها نمی خواهند به این سرعت به دومین شکست نظامی اطلاعاتی خود از ایران در بخش هوافضا اعتراف کنند. اما در هر صورت تصاویر منتشر شده بهترین دلیل و مدرک برای شکار دومین پهپاد آمریکایی هستند و آنها خواسته یا ناخواسته به این مسئله اعتراف خواهند کرد.

عبدالساتر تاکید کرد: به اعتقاد من آمریکایی ها در روز آینده پس افزایش پیامدها و بازتابهای شکار پهپاد اسکن ایگل، مجبور به تایید رسمی آن می شوند که این مسئله بار دیگر توانمندی اطلاعاتی ایران برای نفوذ به سیستمهای پیشرفته آمریکایی را نشان می دهد.

"طلال عتریسی" از کارشناسان ارشد مسائل خاورمیانه نیز در پاسخ به سوال مهر اظهار داشت : من معتقدم که ایالات متحده آمریکا در یک تنگنای شدید اطلاعاتی پس از شکار این پهپاد قرار گرفته است که تایید آن را برای آنها مشکل کرده است.

وی افزود: البته من پیش بینی می کنم که آنها پس از مدت کوتاهی به شکار این پهپاد اذعان کنند چون این رخداد موضوعی نیست که بتوان درباره آن را کتمان کرد. در نهایت آمریکایی ها ناچار به تایید شکار دومین پهپادشان از سوی ایران هستند.

عتریسی در پاسخ به این سوال که پیام شکار این پهپاد به کشورهای منطقه به ویژه اعراب چیست، اظهار داشت: این اقدام پیام بسیار مهمی برای آنها تلقی می شود چون ایران از این طریق نشان داده که از فناوری بسیار بالایی در برابر توان اطلاعاتی آمریکا بهره می گیرد. در همین راستا کشورهای منطقه باید درک کنند که همکاری امنیتی با ایران به جای همپیمانی با آمریکا به نفع آنهاست و این موضوع است که می تواند ضریب امنیتی کشورهای منطقه را بالا ببرد.

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گزارش: محمدعلی تخت رونده