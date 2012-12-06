ضریح امام حسین (ع) در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) اهواز استقرار می یابد

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضریح متبرک امام حسین (ع) لحظاتی پیش از شهرستان شوشتر به مقصد اهواز حرکت کرده است، اما با توجه به اینکه این ضریح متبرک در مسیر خود از شهرها و روستاهای زیادی می گذرد و با سیل جمعیت مشتاق اباعبدالله الحسین روبرو است، حرکت کاروان به کندی صورت می گیرد و زمان دقیق رسیدن این کاروان به اهواز مشخص نیست.

وی با بیان اینکه ضریح مطهر حضرت امام حسین (ع) از جاده ملاثانی وارد شهرستان اهواز می شود، افزود: اما براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، کاروان سفینة النجاة و ضریح متبرک حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پس از عبور از مسیر زرگان، مسیر سه راه فرودگاه و میدان شهید بندر به مصلای مهدیه امام خمینی (ره) منتقل و در این مکان استقرار می یابد.

فدعمی همچنین با بیان اینکه زمان حرکت کاروان حامل ضریح مطهر امام حسین (ع) مشخص نیست، گفت: این ضریح تا کنون از شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر گذر کرده و پس از اهواز عازم شهرهای آبادان و خرمشهر می شود.

وی با اشاره به برنامه های متنوعی که در راستای حضور ضریح مطهر اباعبدالله الحسین در شهرستان اهواز تدارک دیده شده، افزود: تمهیدات لازم برای استقبال شایسته از این ضریح مطهر اتخاذ شده است.