نظارت 1230 میلیارد تومان پروژه عمرانی توسط نظام مهندسی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و آغاز به کار پنجمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان قزوین علی فرخزاد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان مهمترین فعالیتهای این سازمان را تشریح کرد.

فرخزاد بیان کرد: با نظارت بر بیش از یک هزار و 230 میلیارد تومان پروژه عمرانی در بخش خصوصی و دولتی که معادل هشت برابر کل اعتبارات دولتی استان بشمار می رود بر ساخت و سازها نظارت کیفی و فنی می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اظهارداشت: با به روز شدن بسیاری از فعالیت های سازمان توانسته ایم در پنج سال گذشته با کسب جایگاه شاخص در میان استانها رتبه اول و برتر را کسب کنیم و در حوزه مسکن مهر نیز برای سومین سال متوالی رتبه اول کشور را بدست آوردیم.

توجه به آموزش و امور زیربنایی

این مسئول تصریح کرد: در بخش امور زیربنایی و آموزش، سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته و برای 700 تن ازمعماران تجربی، 2500 کاردان، 38 هزار استادکار برنامه های آموزشی مدونی را پیش بینی کرده ایم.

وی گفت: در راستای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی خوشبختانه خدمات دیگری مانند بازبینی گاز خانگی توسط 240 مهندس مکانیک انجام شد که ضمن ایجاد اشتغال تاکنون هیچ گونه حادثه ای در این زمینه رخ نداده است.

فرخزاد یادآورشد: واگذاری وظایف حاکمیتی قوه قضائیه در ثبت اسناد به سازمان نظام مهندسی استان، راه اندازی دفاتر نمایندگی سازمان در پنج شهرستان و یک شعبه در محمدیه، آغاز به کار پنجمین دوره هیئت مدیره از دیگرفعالیتهایی است که انجام شده است.

وی برگزاری پنجمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان را پرشور ذکر کرد و افزود: با حضور 61 درصدی اعضاء که بالاتر از میانگین کشوری(30 درصد) است جایگاه این سازمان در کشور ارتقاء یافت.

این مسئول افزود: با انتخاب هیئت رئیسه جدید و راهیابی 90 درصد اعضاء سابق به این دوره و انتخاب دو نفر از قزوین در شورای مرکزی از مجموع 25 نفر و نیز یک نفر از استان در میان سه کاندید ریاست از افتخارات این سازمان است.





رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین همچنین در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی در خصوص بافت فرسوده نیز گفت: بعد از مسکن مهر که از پروژه های مهم و بزرگ استان است وارد بافت فرسوده خواهیم شد تا در آبادانی و عمران بافت قدیمی شهرهم سهیم شویم.

فرخزاد یادآورشد: پروژه های شهید انصاری شرقی، پنبه ریسه، سردار، یک بافت قدیمی دیگر در شهر قزوین پس از حل مشکل تملک کار از طرحهای جدیدی است که نظام وارد آن شده که نوسازی بناها را آغاز می کنیم.

فعال شدن دبیرخانه سیما منظر

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظارت بر نماهای شهری و ترویج معماری ایرانی و اسلامی بیان کرد: در این زمینه یک تیم ویژه تعیین شده تا نظارت جدی در این بخش صورت گیرد و اجرای نماها ساماندهی ها و کیفی تر شود.

این مسئول بیان کرد: نمای شیشه ای به دلیل رعایت ایمنی شهروندان در مواقع بروز حوادث بویژه زلزله در ساختمانهای دولتی ممنوع شده که هر چند با رعایت اصول فنی می تواند در برخی موارد اجرا شود اما این موضوع با لحاظ هویت اسلامی و ایرانی کمی فاصله دارد که با استقبال کمتری مواجه شده است.

فرخزاد از راه اندازی دبیرخانه" سیما منظر" هم خبرداد و گفت: با آغاز فعالیت این دبیرخانه با همکاری اداره راه و شهر سازی باید سیاست گذاری، ضوابط و قوانین مورد نیاز طراحی و تدوین شود تا این امور سامان یابد.

وی از عدم نظارت بر اجرای پروژه های دولتی و شهرداری بر اساس قانون هم انتقاد کرد و گفت: امیدواریم نمایندگان این موضوع را پیگیری کنند تا بتوان برای رعایت حقوق مردم و کیفی سازی کارها در طرح های عمرانی دولتی هم از ظرفیت سازمان نظام مهندسی در نظارت بهره برد.

ساخت مجتمع رفاهی نظام مهندسی قزوین

این مسئول از ساخت مجتمع تفریحی و رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هم خبر داد و تصریح کرد: مجتمع بزرگ رفاهی و تفریحی در فضایی به مساحت 25 هزارمترمربع با 25 میلیارد تومان اعتبار در بالای اتوبان در دست ساخت است که فاز اول آن در هشت هزار مترمربع آغاز شده که در سال 93 به اتمام خواهد رسید.

ضرورت مشارکت بیشتر نظام مهندسی در پروژه های استانی

وی گفت: با توجه به حضور بیش از شش هزار مهندس در سازمان و توانمندی و ظرفیت بالای این بدنه کارشناسی انتظار داریم تا مشارکت بیشتری در اجرای طرح های عمرانی استان بویژه در پروژه های شهرداری داشته باشیم.

فرخزاد اظهارداشت: اگر هم قرار است برخی پروژه ها توسط شرکتهای تهرانی و سایر مناطق کشور انجام شود می توان برای انتقال تجربیات از برخی عوامل استان استفاده کنیم تا اشتغالزایی نیروهای بومی نیز محقق شود.

این مسئول یادآورشد: متاسفانه در شرایط کنونی میزان بهره گیری از نیروهای بومی در پروژه ها در حد بسیار پائینی است که امیدواریم این وضعیت اصلاح شود.

صدور خدمات فنی و مهندسی

فرخزاد تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی در قزوین، اولین استان کشور هستیم که این واحد را تشکیل داده ایم و با برگزاری نمایشگاه تخصصی در عراق، دوبی، قطر، یک گروه برای اجرای طراحی و ساخت مسکن به کردستان و العماره عراق، اعزام کرده ایم که این خدمات قابل افزایش است.

وی اظهارداشت: در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی باید وقت و انرژی بیشتری بگذاریم تا از این توانمندی بیشتر استفاده شود.

حضور مهندسان در انتخابات شورای شهر

فرخزاد با بیان ضرورت حضور کارشناسان و مهندسان در فعالیتهای عمران شهری گفت: یکی از حوزه های تخصصی که لازم است مهندسان این سازمان در آن مشارکت جدی داشته باشند تا با ورود خود بتوانند نقش بیشتری در ساخت و ساز اصولی شهرها و روستاهای استان ایفا کنند شورای اسلامی است که می توان به کیفی شدن فعالیتهای عمرانی سامان داد.

وی گفت: درصددیم با معرفی چند کارشناس در این صحنه با جدیت وارد شویم تا بتوانیم خدمات بیشتری به مردم استان ارائه کنیم.

این کارشناس گفت: تخصصی ترین حوزه ای که ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم دارد شوراهای شهری و روستایی است که باید زمینه مشارکت کارشناسان بومی در پروژه های بزرگ را نیز فراهم کنیم که حضور در شورا این مهم را محقق می کند.

وی افزود: مشارکت در طرحهای مهم می تواند در کنار اشتغالزایی برای کارشناسان و تامین گردش مالی مناسب از خروج کارشناسان بومی از استان برای کار در استانهای دیگر جلوگیری کند.