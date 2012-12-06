افزایش اشتغالزایی کاهش جرم در جامعه را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه سهراب براندیشه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سید حجت الله موسوی اجاق رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عنوان اعضای هیئت اجرایی نمایندگی بنیاد تعاون استان در محل دفتر مدیر کل زندان های استان کرمانشاه برگزارشد .

در این مراسم ، اژدر اسد بیگی در جلسه معارفه اعضای جدید هیأت اجرایی نمایندگی بنیاد تعاون استان کرمانشاه، توسعه و گسترش فعالیت های حرفه آموزی ، تولیدی و اشتغالزا را مورد تأکید قرار داد.

مدیر کل زندانهای استان کرمانشاه ضمن تشریح حوزه فعالیت وعملکرد بنیاد تعاون درزندانها، نقش بنیاد تعاون رادربخش های خدماتی ، حرفه آموزی واشتغال مددجویان و کمک به معیشت خانواده های آنان بسیار حائز اهمیت برشمرد واظهار داشت:عملکرد مناسب بنیاد تعاون می تواند در توانمندی سازی شغلی،ایجاد اشتغال و ارائه خدمات حمایتی به مددجویان وخانواده آنها موثر ودر کاهش آمارو تراکم جمعیت کیفری زندانها نیز تاثیر گذار باشد .

اسد بیگی با اشاره به ظرفیت ها ، منابع وپتانسیل های بنیاد تعاون در حوزه های مختلف خدماتی،صنعتی ،کشاورزی و... گفت: توسعه وگسترش فعالیت های حرفه آموزی، اشتغالزایی وتولیدی بایستی با اولویت مورد توجه قرار گیرد ودر جهت ایجاد اشتغال مددجویان تلاش لازم به عمل آید .

رئیس هیات اجرایی نمایندگی بنیاد تعاون استان افزود: تجهیز و تکمیل کارگاههای فلز کاری ،upvc))، بهره برداری از کارگاه قند شکنی وبسته بندی مکانیزه و توسعه مراکز خدماتی وکشاورزی را از جمله اقدامات وفعالیت های اشتغالزایی بنیاد در مراکز بسته عنوان وبر ساماندهی وارتقاءوضعیت موجود تاکید کرد .

وی پیگیری ساخت وراه اندازی واحد مرغ تخم گذار ،تکمیل وتجهیز سوله پرورش قارچ در زندان باز وهمچنین برنامه ریزی در خصوص آموزش صنایع دستی ،،صنایع چرمی وتوپ سازی دربند نسوان زندان مرکزی رادر راستای ارتقاءآموزش وتولید همزمان از دیگر برنامه ها ی مد نظر بر شمرد.

در ادامه با توجه به ابلاغ های صادر شده از سوی مدیر عامل بنیاد تعاون کشور ،سهراب براندیشه مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان کرمانشاه وسید حجت الله موسوی اجاق رئیس شورای شهر کرمانشاه بعنوان اعضاء جدید هیات اجرایی بنیاد تعاون استان منصوب ومعرفی شدند.

مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان با اشاره به عملکرد بنیاد تعاون استان در زمینه توانمندسازی شغلی وایجاد اشتغال مددجویان در حین تحمل کیفر وبعد از آزادی آنان ،ایجاد تعامل با مراکز دولتی وبخش خصوصی رادرارتقاء وتوسعه فعالیت های اشتغالزایی وتولیدی تاثیر گذار عنوان وابراز امیدواری کرد: با رایزنی وبرنامه ریزی مشکلات موجود به حداقل ممکن کاهش وبستر توسعه فعالیت های اشتغالزایی وتولیدی بیش از پیش فراهم گردد.

همچنین رئیس شورای شهر کرمانشاه گفت: مددجویان اغلب از خانوادهای ضعیف واقشار آسیب پذیر جامعه بوده ونیازمند حمایت هستند وبا توجه به ظرفیت های بنیاد تعاون سعی می گردد در جهت اشتغال مددجویان واجد شرایط دربخش های خدماتی شهرداری و استفاده از تولیدات کارگاهها در واحد های خدمات شهری برنامه ریزی واهتمام لازم صورت گیرد.

تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع از جمله اهداف اصلی زندان ها است

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه ،حفظ حرمت ، شخصیت ،تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مخاطبین در چارچوب قوانین و مقررات از جمله اهدف اصلی زندان ها است.

اژدر اسدبیگی در حاشیه ملاقات عمومی با مراجعین و خانواده مدجویان بر رعایت حقوق شهروندی ، حفظ حرمت و شخصیت مخاطبین تأکید و جلب رضایت وتکریم ارباب رجوع که در نهایت رضایت خداوند را بدنبال دارد از جمله اهداف اصلی زندان ها دانست.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه اظهار داشت : اطلاع رسانی، تعریف ،ترسیم وارائه روش انجام کار در حوزه های مختلف اداری موجب تسهیل در انجام خدمات ومانع سردرگمی وطولانی شدن امور مخاطبین می شود و برای دست یابی به این هدف بایستی از همه امکانات تبلیغی واطلاع رسانی منجمله ارائه خدمات الکترونیکی بهره گیری شود .

اسدبیگی افزود: پاسخگویی بموقع و با روی گشاده موجب رضایتمندی مراجعین می شود هرچندممکن است به دلیل موانع قانونی نتیجه مطلوب اخذ نگردد.

وی گفت: اگر خود را بجای ارباب رجوع قرار دهیم وبعنوان مراجع ومخاطب به حوزه کاری خود نگاه کنیم،در جهت پاسخگویی به آنها وحل مشکلاتشان حداکثر تلاش را به عمل خواهیم آورد.

اسدبیگی یادآور شد: نظرسنجی از ارباب رجوع و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات آنها می تواند در بهبود روند کار وتصمیم گیری ها موثر باشد و جلب رضایت مخاطبین را که هدف اصلی زندان ها است در پی داشته باشد.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر انتقاد پذیر باشیم واز نقاط ضعف وقوت خود آگاهی پیدا کنیم می توانیم در جهت رشد وبالندگی هرچه بیشتر تلاش کنیم وبه انتظارات مردم بهترپاسخ دهیم.