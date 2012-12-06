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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

جام باشگاه‌های جهان/

شکست نماینده نیوزلند مقابل سانفرنس هیروشیما

شکست نماینده نیوزلند مقابل سانفرنس هیروشیما

نهمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان با برتری تیم سانفرس هیروشیما ژاپن و صعود این تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابتها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در نخستین روز از نهمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان امروز پنجشنبه تیم‌های سانفرس هیروشیمای ژاپن و اوکلند نیوزلند برابر هم به میدان رفتند که نماینده ژاپن با پیروزی یک بر صفر در این مسابقه، راهی یک چهارم نهایی بعدی این رقابتها شد.

در این مسابقه که در ورزشگاه بین المللی یوکوهاما برگزار شد، "آیاما" در دقیقه 66 تک گل تیم سانفرس هیروشیمای ژاپن را به ثمر رساند. سانفرنس در دیدار بعدی خود باید به مصاف الاهلی مصر برود که این مسابقه روز یکشنبه هفته بعد برگزار خواهد شد.

در این دوره از رقابت‌ها تیم‌های چلسی انگلیس (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا)، مونتری مکزیک (قهرمان جام باشگاه های کونکاکاف)، اولسان هیوندای کره جنوبی (قهرمان لیگ قهرمانا‌ن آسیا)، سانفرس هیروشیما ژاپن (میزبان مسابقات)، اوکلند سیتی نیوزیلند (قهرمان اقیانوسیه)، الاهلی مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) و کورین تیانس برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) حضور دارند که تا پنجشنبه 23 آذر به رقابت خود ادامه می دهند.

دیدارهای یک چهارم نهایی این دوره از بازی‌ها روز یکشنبه 19 آذر‌ و با رقابت تیم‌ها طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* اولسان هیوندای کره جنوبی - مونتری مکزیک
* سانفرس هیروشیمای ژاپن و اوکلند نیوزلند - الاهلی مصر

کد مطلب 1759726

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