بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز به مناسبت روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ما دانشجویان بسیجی استان البرز شاگردان مکتب عاشورا به عنوان افسران جنگ نرم ضمن گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو با حضور در همایش بزرگ پیاده روی و کوهپیمایی دانشجویان بر خود فرض می دانیم که با فریادی رسا به همه جهانیان اعلام کنیم که در حراست و پاسداری از انقلاب، اسلام و آرمان های بلند خمینی کبیراز هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

این بیانیه می افزاید: ما با بینش عمیق از شرایط حساس کنونی و درک لزوم وحدت و بصیرت برای مقابله با فتنه های رنگارنگ استکبار جهانی و رژیم شکست خورده اسراییل با رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر اسلام تجدید پیمان می کنیم تا در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی حضوری حماسی و اساسی در عرصه تحولات اجتماعی و اقتصادی و نیز پیشرفت و تعالی کشور به سوی جامعه علوی و تشکیل جامعه موعود مهدوی داشته باشیم.

این بیانیه ادامه می دهد: ما با اقتدا به سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) در مقابل مستکبران و دشمنان قسم خورده انقلاب و این مرز و بوم ایستادگی خواهیم کرد و به لطف خداوند سبحان هر روز نظاره گر دشمنان کینه توز اسلام خواهیم بود.



در این بیانیه آمده است: ما دانشجویان استان البرز اطاعت از ولی امر مسلمین را بزرگترین افتخار خود دانسته و در فعالیت های علمی و تحقیقاتی همه توان خود را به کار خواهیم گرفت و انشاالله دشمنان قسم خورده ملت بزرگ ایران را ناکام خواهیم ساخت .