اعزام 5 تن دیگر از مصدومان حادثه آتش سوزی مدرسه پیرانشهر به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وخامت حال 5 تن از دانش آموزان مصدوم حادثه آتش سوزی پیرانشهر و بروز عوارض بعد از سوختگی، 5 تن از دانش آموزان دیگر نیز برای مداوای بهتر به بیمارستان سینای تبریز اعزام شدند.
این دانش آموزان حوالی ساعت 13 به همراه والدین خود به دلیل کمبود امکانات پزشکی و نبود بخش آی سی یوی ویژه سوختگی در ارومیه و عوارض شدید ناشی از سوختگی به تبریز اعزام شدند.
عصر چهارشنبه نیز 6 تن از دانش آموزان مصدوم این حادثه به دلیل وخامت شدید به بیمارستان سینای تبریز منتقل شده بودند و هم اکنون نیز در این بیمارستان در حال مداوا هستند.
براساس اعلام پزشک معالج این مصدومان احتمال انتقال تعداد دیگری از دانش آموزان در صورت وخامت حالشان به تبریز وجود دارد.
نظر شما