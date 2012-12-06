اعزام 5 تن دیگر از مصدومان حادثه آتش سوزی مدرسه پیرانشهر به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وخامت حال 5 تن از دانش آموزان مصدوم حادثه آتش سوزی پیرانشهر و بروز عوارض بعد از سوختگی، 5 تن از دانش آموزان دیگر نیز برای مداوای بهتر به بیمارستان سینای تبریز اعزام شدند.

این دانش آموزان حوالی ساعت 13 به همراه والدین خود به دلیل کمبود امکانات پزشکی و نبود بخش آی سی یوی ویژه سوختگی در ارومیه و عوارض شدید ناشی از سوختگی به تبریز اعزام شدند.

عصر چهارشنبه نیز 6 تن از دانش آموزان مصدوم این حادثه به دلیل وخامت شدید به بیمارستان سینای تبریز منتقل شده بودند و هم اکنون نیز در این بیمارستان در حال مداوا هستند.

براساس اعلام پزشک معالج این مصدومان احتمال انتقال تعداد دیگری از دانش آموزان در صورت وخامت حالشان به تبریز وجود دارد.