28 دامپزشک به منطقه زلزله زده زهان اعزام شدند

محمد علی رضایی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: هفت اکیپ واکنش سریع در قالب 28 دامپزشک و کارشناس به مناطق زلزله زده زهان اعزام شدند.

وی از استقرار این تیم ها در روستاهای حسین آباد، شاج، زردان و نخرود خبر داد و گفت: عملیات لاشه برداری دام و دفن بهداشتی، درمان دامهای مصدوم، انتقال دام های غیرقابل درمان به کشتارگاه، واکسینه کردن دامهای سالم علیه بیماریهای مشترک دام و انسان، آواربرداری از تلفات دام به منظور ارائه گزارش به بیمه و... از فعالیتهای این اکیپ ها است.

رضایی ادامه داد: بیش از دو هزار راس دام در چهار روستای حسین ‌آباد، عباس‌ آباد، باغستان و شاج تلف شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه واکسینه کردن دام ‌های سالم علیه بیماری ‌های مشترک دام و انسان و آواربرداری از تلفات دام به منظور ارائه گزارش به بیمه در حال انجام است، افزود: حدود 750 واحد دامی در این مناطق تخریب شده است.