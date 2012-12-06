ایجاد شبکه بازرسان افتخاری/نباید مدیریت آلودگی هوا را به زمستان واگذار کنیم

به گزارش خبرنگارمهر،حجت السلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در شصت و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌هابا بیان این که بحث مدیریت شهری باید اتفاق بیفتد، البته مدیریت شهری شوراها تنها مربوط به شورای شهرداری نیست ضمن اینکه در حال حاضر شوراها حتی به بررسی تمام وظایف شهرداری نیز نمی‌پردازند،گفت:عمده تصدیهای مدیریت شهری را باید به شهرداری‌ها و مدیران شهری اختصاص دهیم .درحال حاضر به مدیریت شهری کاملا اشکال وارد است، شوراها باید در مجرای صحیح این کار را دنبال کنند این در حالی است که قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه این کار را تضعیف کرده‌اند.

وظایف شوراها را تنزل داده اند



وی تاکید کرد: متاسفانه شوراها را کوچک کرده و وظایف آن را تنزل داده‌ایم این در حالی است که شهر یک کالبد و مجموعه دکوراسیون و فیزیکی نیست. شهر مجموعه‌ای از انسان‌های زنده است که نیازهای فراوانی دارند. این نیازها باید هماهنگ تامین و پاسخ داده شود، این یک بحث اساسی و محوری است از شوراها چنین انتظاری داریم و آنها نیز برای تحقق چنین خواسته‌ای تاسیس شده‌اند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: شوراها باید ناظر بر دستگاه‌های دیگر باشند تا بتواند به شهروندان پاسخ دهد اما این خواسته روی زمین مانده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در زمینه رفتار شورایی در کشور تجربه مثبت و ارزنده‌ای داشته‌ایم، ادامه داد: البته مشکلات و ضعف‌های زیادی وجود دارد که این مسائل را برای شوراها فرستاده‌ایم. ولی در مجموع فعالیت شوراها کاملا مثبت و ارزشمند است.

به گفته پورمحمدی، شوراها در حال حاکم کردن فرهنگ خردورزی و مسئولیت پذیری جمعی در جامعه هستند اما این فرهنگ را در مجلس شورای اسلامی به علت محدودیت‌های آنها نمی‌بینیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشوربا تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مشارکت عمومی تصریح کرد: بسیاری از کارها را باید با هم انجام دهیم و شوراها بهترین محل در پایین ترین سطوح اجتماع هستند که می‌توانند بر اساس این مدل عملکرد فعالیت کنند و میدان مشارکت عمومی را برای مردم فراهم آورند.

وی با بیان اینکه متاسفانه کشور را تا امروز دولت سالارانه اداره کرده‌ایم، گفت:‌ دولت زیربار تمام مسئولیت‌های مدیریتی و اجرا در کشور بوده و منابع کشور نیز در اختیار آن بوده است. این در حالی است که کشور نباید دولت سالارانه اداره کرد.

پورمحمدی تاکید کرد: اگر جامعه بتواند مدیریت باز داشته باشد و تمامی ظرفیت‌های اجتماعی نیز به کمک مدیریت اجتماعی بیایند، منابع جدید خلق می‌شود. این در حالی ا ست که در حال حاضر منابع مردمی راه خود را می‌رود و منابع دولتی راه خود. تا زمانی که این دو منبع عظیم به هم نپیوندد با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم بود.

وی گفت: مقوله شوراها اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد و نیازمند کار زیاد و عمیقی است. تا به امروز به حد کافی برای آن کار نکرده و پیگیری‌های لازم را انجام نداده‌ایم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از اوقات تلقی ما این است که مشارکت‌های عمومی و ساز و کارهای اجتماعی و رفتار مدنی، تجربه غربی است و در دوران مدرن به ویژه از رنسانس به بعد اتفاق افتاده و مردم سالاری محصول تفکر دنیای معاصر است. البته در دوران معاصر به آن به خوبی پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است.

وی افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران معاصر حرکت جمعی، مدیریت اجتماعی و سیاسی در دوران معاصر است .اگر مجموعه زیادی از معارف، آموزه‌ها و دستورالعمل‌های بسیار بسیار متنوع عمیق و دقیق را در ادبیات دینی و الهی نادیده بگیریم ٬ ظلم زیادی است. متاسفانه تلقی عمومی از تفکر دینی و الهی این است که دین مجموعه‌ای از دستورات الهی است و ما در مقابل آن تنها مامور به اطاعت هستیم. ولی این تلقی، تلقی ناقص در فهم دینی و جایگاه عقل است.

وی با بیان اینکه در قرآن بیشترین توجه به عقل، تفکر، تدبر و تامل شده است، اظهار کرد: مشورت و شور کردن به معنای داد و ستد عقلانی است و مشورت عقلانی‌ترین عمل در زندگی جمعی محسوب می‌شود. در قانون اساسی ایران نیز به طور مفصل به شورا و مشورت و همه ساز و کارهای آن پرداخته شده است و پیشرفت ما در زمینه تحقق این امر در مجموع بوده و همه ارکان کشور با مشارکت جمعی به وقوع پیوسته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با بیان اینکه تحقق شوراها قدری با تاخیر انجام شد، اظهار کرد: به علت همسو شدن زمان انتخابات، عمر شوراها در یک دوره به شش سال افزایش یافت. اما این افزایش تجربه خوبی برای ما بود چرا که در ابتدای کار شوراها به ثبات نیاز داشتیم و در حال حاضر شوراها قوام بهتری پیدا کرده‌اند و در حال یافتن جایگاه واقعی خود هستند. در اغلب شهرها به ویژه شهرهای بزرگ شاهد خدمات بزرگی از سوی شوراها هستیم.

پورمحمدی در ادامه افزود: با مشارکت مردم در پای صندوق های رای تلاش می‌شود حکومت مردمی شود، اما این تنها یک بخشی از مردمی شدن است بخش بزرگتر منابع عظیم ملی است که شوراها در این زمینه می‌توانند نقش داشته باشند.

ارگان مشخصی پاسخگوی آلودگی هوا نیست



پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوای برخی از شهرهای کشور، اظهار کرد: ارگان مشخصی پاسخگوی این مساله نیست. شهرداران تونل ٬ جاده‌ و بزرگراه می‌سازند و شرکت‌های خودروسازی خودرو تولید می‌کنند و هنوز اتوبان به بهره برداری نرسیده سه برابر ظرفیت آن خودرو تولید شده است. میزان مصرف سوخت و آلاینده‌ها نیز بالا می‌رود. در شهرهای بزرگ کشور که این روزها با آلودگی هوا مواجه بوده‌اند 22.5 میلیون نفر جمعیت زندگی می‌کنند آیا رفاه به معنای آن است که ما تلاش می‌کنیم زودتر بمیریم و زودتر بیمار شویم و قصد داریم با پول خودمان خودکشی کنیم؟ این در حالی است که ما یک کشور ثروتمند هستیم و باید ثروت خود را صرف فراهم آوردن رفاه کنیم.

پورمحمدی افزود: هنگام آلودگی هوا شهرها را زود تعطیل می‌کنیم اما این کار با کدام منطق همخوانی دارد. آیا ما نمی‌دانستیم که ممکن است در فصل سرما با وارونگی هوا مواجه شویم؟ و از میزان خودروهای در حال تردد آگاهی نداریم٬از محصور بودن تهران از سه جهت با کوه ها آگاهی نداریم٬ ما در کشور انسان های حسابگر زیاد داریم.

وی تاکید کرد: لازم است تکلیف خود را روشن کنیم و برای رفع نقاط ضعف اقدام کنیم در این شرایط شوراها می‌توانند نقش زیادی در مدیریت شهری داشته باشند. باید اختیارات را تفویض کنیم توسعه کشورها با توسعه مدنی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: سه ملاک برای ثروت کشور مطرح است که منابع طبیعی، تولیدات انجام شده بر اساس منابع طبیعی و سرمایه انسانی این ملاک‌ها را تشکیل می‌دهند. کشورهای عقب مانده بیشتر از منابع طبیعی خود استفاده می‌کنند و سرمایه‌های انسانی (اجتماعی) کمتری دارند و تولیدات بر اساس منابع طبیعی آنها در حد متوسطی است. اما در کشورهای توسعه یافته همچون فرانسه تنها 2 درصد بر منابع طبیعی خود اتکا دارند و 85 درصد بر سرمایه انسانی خود تکیه می کنند.

وی خاطر نشان کرد: اصل سرمایه اجتماعی، توسعه مدنی است و رهبر معظم انقلاب بیست مثال را در زمینه سبک زندگی اسلامی ایرانی مطرح کردند و اگر قصد افزایش ثروت ملی را داریم این ثروت باید با توسعه‌ مدنی به دست آید.

پورمحمدی در ادامه گفت: لازم است پاسخگویی نسبت به عملکردها وجود داشته باشد و این مسائل در شهرها و روستاها باید شکل بگیرد و شوراها باید در بستر تحقق سرمایه‌های اجتماعی عمل کنند. در این جهت آموزش شوراها در زمینه آشنایی با قوانین باید اجباری شود.

سازمان بازرسی کل کشور دخالتی در مصوبات شوراها ندارد

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور دخالتی در مصوبات شوراها ندارد، اما اگر مصوبات شوراها حتی مجلس خلاف قانون باشد تقاضای ابطال آن را در ابتدا از خودشان و در آخر از دیوان عدالت اداری می‌کند. بازرسی‌های ما شامل فعالیت‌های غیرشورایی است به عنوان نمونه ما حق بازرسی مجلس شورای اسلامی را نداریم اما سازمان اداری مجلس را بازرسی می‌کنیم. در واقع ساختارها مشمول بازرسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: انتظار داریم شوراها آهنگ توسعه خود را تقویت کنند. اصلی ترین تفکر شوراها مدیریت مدنی است. در واقع نیازمند مدیریت مدنی در راس فعالیت‌های مدنی هستیم و از هیات حاکمه می‌خواهیم این جایگاه را احراز و تقویت کند.

وی در ادامه گفت: لازم است کمیته نظارت شوراها همکاری بیشتری با ما داشته باشد و امیدواریم ساز و کاری فراهم شود که بازرسی از شهرداری‌ها را هم شوراها انجام دهند و ما به دنبال تقویت درون سازمانی هستیم.

حجم شوراهای کشور بسیار زیاد است

پورمحمدی با بیان اینکه حجم شوراهای کشور بسیار زیاد است گفت:‌ بهتر است دفتر شوراهای استان‌ها در مرکز استان‌ها باشد. یکی از مشکلات مربوط این است که آیا دولت بر اساس تکالیف خود، منابع شهرداری‌ها را تامین می‌کند؟

وی با بیان اینکه چندان اعتقاد به توسعه سازمانی نداریم اظهار کرد: دولت بسیار بزرگ شده است به گونه‌ای که بودجه جاری دولت در سال 84 حدود 28 هزار میلیارد تومان بود اما در سال جاری به 101 هزار میلیارد تومان رسید و باید به 110 هزار میلیارد تومان نیز برسد. اما نباید دولت را خیلی بزرگ کرد.

وی با بیان اینکه شبکه بازرسان افتخاری را در همه استانها طراحی کردیم، اظهار کرد: شوراها در این زمینه می‌توانند نقش داشته باشند. در حال حاضر چند هزار نفر را جذب کردیم و در حال برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنان هستیم، این شبکه به تدریج در تمام استان‌های کشور فعال می‌شود. یکی از مکان‌های مهمی که بازرسان افتخاری می‌توانند با آن همکاری کنند شورای استانها و شهرهاست.

وی همچنین در جمع خبرنگاران افزود: ما برای اینکه سازمان خود را بزرگ تر نکنیم و از طرفی نیز نمی توانیم به مقوله نظارت نپردازیم شبکه بازرسان افتخاری را در شهرستان ها طراحی کرده ایم.

وی گفت: در این شبکه از مدیران بازنشسته، کارمندان برجسته، قضات، روحانیان، استادان، معلمان و افرادی که وجهه خوبی در منطقه دارند دعوت کرده ایم تا مقوله بازرسی و نظارت به صورت مردمی و ملی محقق شود .

نباید مدیریت آلودگی هوا را به زمستان واگذار کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره راهکارهای سازمان بازرسی برای کاهش آلودگی هوا پرسید، افزود: کاهش آلودگی هوا به یک راهکار عمومی نیازمند است و به هر حال وضع وارونگی هوا قابل پیش بینی است به ویژه که فیزیک هر شهر، ارتفاعات، کوه های اطراف، جمعیت ساکن هر شهر، میزان تردد خودرو، آلاینده های شهری و کارخانه ای کاملا مشخص است و با احتساب این عوامل می توان آن را مدیریت کرد.

پورمحمدی گفت: ما نباید مدیریت آلودگی هوا را به زمستان واگذار کنیم و بعد از آن که نتوانستیم مدیریت کنیم شهر را تعطیل کنیم ، البته آلودگی هوا تاکنون در تهران بوده و اکنون به چند شهر دیگر گسترش پیدا کرده و ممکن است در آینده تعداد شهرها نیز بیشتر شود .

وی افزود: بنابراین باید زودتر به فکر باشیم و در بهار و تابستان درباره مدیریت آلودگی هوا در زمستان فکری کنیم و یا از هم اکنون برای 10 سال آینده برنامه ریزی کنیم تا در آینده گرفتار نشویم.