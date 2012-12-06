اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از طرح های آبرسانی و راهسازی بندر لنگه بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید ابتدا روند ساخت مجتمع آبرسانی روستاهای منطقه دژگان شهرستان بندر لنگه مورد بررسی قرار گرفت. این مجتمع آبرسانی قرار است آب 32 روستای این منطقه با جمعیتی بالغ بر 8 هزار و 500 نفر را تامین کند.

عملیات اجرایی این مجتمع آبرسانی از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار پیشرفت چندانی نداشته است و برای تکمیل نیاز به 20 میلیارد تومان اعتبار دارد. همچنین اعضای کمیسیون عمران مجلس در ادامه از مجتمع آبرسانی روستاهای منطقه حمیران و بندر معلم بندر لنگه که از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است بازدید کردند.

در ادامه برنامه های امروز اعضای کمیسیون عمران مجلس آنها به همراه معاون امور مجلس وزیر راه و شهرسازی از نزدیک روند ساخت محور دوم بزرگراه بندر لنگه-بندر خمیر را مورد بررسی قرار دادند همچنین اعضای کمیسیون عمران درادامه از روند ساخت کمربندی شهر بندر لنگه بازدید کردند.

به گزارش مهر، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز برای بازدید از طرح های مختلف عمرانی استان هرمزگان به شهرستانهای مرکزی، شمالی، شرقی و غربی این استان سفر کردند و فردا نیز آنها از طرح های جزیره قشم بازدید خواهند کرد.