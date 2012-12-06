شکایتهای مردمی از ادارات در کرمان 38.5 درصدافزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان کرمان ابراز داشت: متاسفانه طی سال جاری شاهد پیشرفت 38.5 درصدی شکایات مردم کرمان از ادارات و دستگاه های اجرایی این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هستیم.

وی بر لزوم آسیب شناسی این امر تاکید کرد و ادامه داد: باید علت افزایش شکایات بررسی شده و برای رفع مشکلات اقدام شود.

حجت الاسلام منتظری ابراز داشت: باید با خدمت صادقانه و کسب رضایتمندی مردم برای کاهش این آمار به حداقل ممکن تلاش شود.

وی بیشترین آمار شکایات مردمی در کرمان را مربوط به شهرداری و شورای شهر دانست و تصریح کرد: افزایش آمار شکایات مسئله قابل قبولی نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور یادآور شد: البته تمام شکایات وارده مورد قبول واقع نخواهند و پس از بررسی های لازم به شکایات پذیرفته شده رسیدگی خواهد شد.

وی هدف از راه اندازی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در کرمان را روانسازی حل مشکلات مردم استان کرمان اعلام کرد و افزود: این دهمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری است که در کشور آغاز به کار می کند.

حجت الاسلام منتظری یادآور شد: با راه اندازی این دفتر نمایندگی تعداد مراجعه کنندگان به دیوان اداری کشور نیز کاهش خواهد یافت.

در این مراسم محمود مددنیا به عنوان مسئول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان کرمان معرفی شد.