  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

در دیدار اخیر دو طرف؛

اردوغان از پوتین ضرب المثل روسی یادگرفت

اردوغان از پوتین ضرب المثل روسی یادگرفت

در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر ترکیه در آنکارا یک ضرب المثل روسی مطرح شد که بیشتر به موضوع استقرار موشکهای ناتو در مرز ترکیه و سوریه مرتبط بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر ، "ولادیمیر پوتین" در جریان سفر به آنکارا،  استقرار موشکهای پاتریوت در ترکیه را عاملی برای افزایش تنشهای این کشور با سوریه دانست.

وی تاکید کرد: افزایش قوای نظامی در مرزها باعث کاهش تنشها نمی شود، بلکه این تنشها را افزایش خواهد داد. پوتین برای فهماندن نظر خود به اردوغان از یک ضرب المثل روسی استفاده کرد و گفت: "می گویند زمانی که شما در ابتدای بازی یک تفنگ بر دیوار خانه تان آویخته باشید، در نهایت از آن تفنگ شلیکی انجام می گیرد".

رئیس جمهور روسیه با این ضرب المثل در نظر داشت که میزان خطرناک بودن استقرار موشکهای پاتریوت در مرز سوریه را متذکر شود.

کد مطلب 1759746

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