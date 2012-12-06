رشد جمعیت سالمندی در ایران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی ظهر پنجشنبه در آغاز به کار سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقا سلامت و چالش ها با محوریت سالمندی، اظهار داشت: موضوع سالمندی چالش بزرگ جامعه امروزی بوده که سازمان جهانی بهداشت به آن توجه ویژه ای دارد



وی افزود: با وجود اینکه افزایش رشد جمعیت سالمند در کشور برعهده مراکز علمی بنابراین باید بسترهای مناسب را برای این قشر آسیب پذیر جامعه فراهم کنند.



قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: باید از دوران جوانی برای داشتن سالمندی سالم برنامه ریزی شود.



بابا محمودی، سلامت را بزرگترین سرمایه موجود هر فرد دانست و گفت: باید در حفظ سلامتی تلاش شود.

ارسال 250 مقاله به همایش سراسری ارتقای سلامت



دبیر علمی سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سالمندی گفت: 250 مقاله به سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالشهای با محورت سالمندی ارسال شد.



زینب حمزه گردشی در این همایش اظهار داشت: مقاله های متعددی به دبیرخانه این همایش ارسال شد که توسط کارشناسان مجرب و متخصص مربوط به حوزه سلامت مورد داوری قرار گرفت.



وی ادامه داد: پس از داوری 37 مقاله به صورت سخنرانی و 163 مقاله بهع صورت پوستر طی دو روز در دانشگاه علوم پزشکی ارائه می شود.



دبیر علمی سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سالمندی یادآور شد: هدف از برگزاری این همایش بهبود شرایط زندگی ومراقبت های بهداشتی،درمانی وپیگیری وافزایش طول عمر سالمندان درایران اسلامی است.