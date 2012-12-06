وزارت ورزش حمایت قاطعی از رقابتهای کشتی شهید هاشمی نژاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ساور روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری دهیمن دوره مسابقات کشتی آزاد شهید هاشمی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش بسیاری صورت گرفت تا این رقابتها در سالن نیمه کاره بهشهر برگزار شود اما به رغم تمام تلاش ها و کوشش های صورت گرفته ، موفق به این کار نشدیم.



وی بیان داشت: حضور پرتعداد تماشاگران در سالن محل برگزاری رقابتها نشان داد، بهشهر نیازمند مکان جدید و مناسب تری برای برگزاری مسابقات است که با توجه به شرایط موجود، سالن جدید و نیمه تمام بهشهر در آینده ای بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.



معاون توسعه منابع وپشتیبانی وزیر ورزش و جوانان ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی را اقدامی مهم برای توسعه ورزش و امور مربوط به جوانان عنوان کرد و افزود: برای تقویت بخش خصوصی دستورالعمل های خوبی داریم که با بررسی آن در آینده ی نزدیک بتوانیم از امکانات بخش خصوصی بیشتر بهره بگیریم.

بهشهر نیازمند مکان جدید و استاندارد ورزشی است



فرماندار بهشهر گفت: بهشهر نیازمند مکان جدید و استاندارد ورزشی بوده و در صورت قرار دادن ردیف اعتباری، زمین مناسب برای اجرای این طرح در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت .



محمدرضا البرزی اظهار داشت: در هفته های گذشته تمام تلاش مجموعه های شهرستانی انجام شد تا سالن نیمه تمام بهشهر برای برگزاری این رقابت ها آماده شود اما موفق به انجام اینکار نشدیم.



وی بیان داشت: این مکان ورزشی که از 20 سال گذشته عملیات ساخت آن انجام شد، پاسخگوی نیاز امروز ورزش بهشهر نیست و باید به دنبال ساخت سالن ورززرشی جدید با طرفیت بیشتر تماشاگران بود.





