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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

خانی اعلام کرد:

سونامی خاموش سالمندی در ایران فراگیر شد

سونامی خاموش سالمندی در ایران فراگیر شد

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: سونامی خاموش سالمندی در ایران فراگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صغری خانی ظهر پنجشنبه  در سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها با محوریت سالمندی اظهار داشت: 60 درصد جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.

وی افزود: سازمان جهانی بیهداشت افزایش رشد جمعیت را در کشورهای در حال توسعه به عنوان سونامی خاموش سالمندی یاد کرد.

عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: در دهه 80 با یک انفجار خیل جمعیت کودکان در کشور ما مواجه بوده که جمعیت به سالمندی دچار می شوند.

خانی با بیان اینکه سن سالمندی 60 تا 65 سال عنوان شده است، گفت: وظیفه تولید در سالمندی کاهش پیدا کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه برنامه تنظیم خانواده در دهه 60 در کشور به خوبی  اجرایی شده است، گفت: در سالهای آینده جمعیت کشور دچار سونامی سالمندی می شود.

وی گفت: برای  پیشگیری از وضعیت سالمندی و پیری سالم سالمند باید این مراقبت ها از دوران جنینی صورت گیرد.
 

کد مطلب 1759754

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