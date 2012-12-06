شش هزار نفر در نظام مهندسی قزوین عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و آغاز به کار پنجمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان قزوین ساعد معارفی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان مهمترین فعالیتهای این سازمان را تشریح کرد.

معارفی در این نشست اظهارداشت: سازمان نظام مهندسی اثرگذارترین نهاد مردمی و تشکل خصوصی است که توانسته در کیفی سازی ساخت و ساز نقش مهمی ایفا کند.

عضویت شش هزار مهندس در نظام مهندسی استان

این مسئول بیان کرد: در سال اول فعالیت در سال 1377 تعداد 100 نفر به عضویت سازمان درآمدند اما در حال حاضر شش هزار مهندس در این سازمان عضویت دارند که در هفت رشته نقشه برداری، گرافیک، مکانیک، برق، شهرسازی، معماری و عمران و شهرسازی فعالیت می کنند.

وی افزود: با فرهنگ سازی مناسب در استان در اجرای مقرات ملی ساختمان کارهای خوبی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرا شده است که با ارتباط مناسب با رسانه ها و انتشار فصل نامه نظام اطلاع رسانی مطلوبی صورت گرفته است.

معارفی تصریح کرد: مقررات مبحث 21 بسیار مهم و اساسی است که با کمک رسانه ها باید ویژگی های این طرح بخوبی برای مردم بازگو شود.

نظام مهندسی/ حافظ حقوق مردم در ساخت و ساز

این مسئول یادآورشد: قانون نظام مهندسی، حافظ حقوق ساختمانی مردم است که در بندهای آن رعایت و حفظ حقوق مردم بخوبی لحاظ شده است.

وی از رسانه ها خواست با ارتباط بیشتر با سازمان به ارتقاء کیفی فعالیت های این نهاد کمک کنند.

مدیر روابط عمومی و امور اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یادآورشد: در دوره پنجم انتخابات هیئت مدیره علی فرخزاد رئیس سابق با بیشترین آراء و 2300 رای که در کشور رتبه سوم را کسب کرد توانست اعتماد جامعه مهندسان را جلب کند که جای خوشحالی دارد.

این مسئول گفت: برای این دوره از انتخابات از مجموع 5300 نفر بیش از 61 درصد مشارکت کردند و با انتخاب اکثریت هیئت مدیره قبلی روند کارها را تسریع کردند.

وی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین قادر است کارهای بزرگی عمرانی را در استان نظارت و اجرا کند که امیدواریم با داشتن موفقیتهای قبال توجه بتواند نقش بیشتری در پروژه های محلی ایفا کند.

معارفی در خصوص ضرورت آموزش خبرنگاران با مباحث مهندسی یادآورشد: در گذشته تفاهم نامه ای با پیام شهر امضاء شد که در این زمینه اقدام مناسبی صورت گیرد که متوقف شده و نیازمند پیگیری جدی است که در این زمینه اقدام لازم انجام خواهد شد.