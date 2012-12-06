رشد 26 درصدی صادرات لوله و پروفیل مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور اظهار داشت:: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم حدود 19 میلیون دلار بوده رشدی حدود 26 درصدی داشته است.

وی افزود: از لحاظ وزنی صادرات این بخش از کالا در هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 26 درصد رشد داشته بطوری که از رقم 19 هزار تن به رقم 24 هزار تن افزایش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به مقصد این کالاها اظهار داشت: این اقلام صادراتی به کشورهای مختلف نظیر ترکمنستان، ارمنستان، عراق، افغانستان ارسال می شود.

تجاوز به حریم و بستر رودخانه های قائم شهر مشکل ساز شد



مدیر امور منابع آب شهرستان های قائم شهر، سوادکوه و جویبار گفت: تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها که از داخل شهر و روستاهای قائمشهر عبور می کنند ، مشکل ساز شده است.

قنبرعلی نجفی المشیری افزود: به عنوان نمونه ؛ تجاوز به چندین کیلومتر از حریم و بستر رودخانه سیاهرود که از درون بافت شهری قائم شهر می گذرد، به تهدیدی برای این شهر تبدیل شده است.



وی وجود درختان تنومند در حاشیه این رودخانه را مهم ترین مشکل برای لایروبی آن دانست و خواستار صدور مجوز برای قطع این درختان از سوی نهادهای مسئول شد.