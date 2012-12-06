رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی محمدی، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران اظهار داشت: به استناد ماده 53 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و براساس حکمی از سوی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، کمال علی پور، نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه به عنوان رئیس هیئتعالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران انتخاب شد.



محمدی افزود: بر همین اساس و در احکام جداگانه ای، قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس و محمد دامادی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی به ترتیب به عنوان دبیر و عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان انتخاب شدند.



جانشین رئیس ستاد انتخابات استان گفت: چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد سال 1392 برگزار می شود.