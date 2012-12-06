تعداد مصدومان اعزامی به تبریز 12 نفر رسید

کوروش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر وخامت حال دانش آموزان و بروز مشکلاتی ناشی بعد از گذشت 24 ساعت از سوختگی به تبریز اعزام شدند اظهارداشت: این دانش آموزان برای مداوای بهتر به دلیل دارا بودن امکانات و تجهیزات مناسب در بیمارستان سینای تبریز اعزام شدند.

وی یادآور شد: این اعزام به تشخیص پزشک معالج اعزام شده است و در صورت نیاز سایر مصدومان با توجه به وضعیت جسمانی آنها به تبریز اعزام می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی وضعیت سایر مصدومان این حادثه را رضایت بخش دانست و گفت: مداوا همچنان ادامه دارد.