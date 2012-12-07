ثبت ملی آبشار تمام خزه ای جهان و سرخدار علی آبادکتول

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که عصر پنجشنبه در هتل کانیار علی آبادکتول برگزار شد، مسئولان و کارشناسان بخش گردشگری گلستان با اشاره به قابلیتهای گردشگری علی آباد کتول بر لزوم معرفی و سرمایه گذاری بیشتر در آن تاکید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آبشار کبود وال و سرخدار علی آبادکتول ثبت ملی می شوند، گفت: شهرستان علی آبادکتول با قابلیتهایی که دارد نه تنها برای گلستان مهم است، بلکه به عنوان نگینی برای استان گلستان به شمار می رود.

وی افزود: علی آبادکتول و حومه دارای ظرفیت، پتانسیل و جذابیت هایی بالایی در جذب گردشگر است.

ثبت ملی 130 اثر علی آبادکتول

عباسی از قدمت هفت هزار ساله علی آبادکتول سخن گفت و ادامه داد: از حدود 720 اثر ثبت ملی استان 130 اثر مربوط به علی آبادکتول است که باعث می شود گردشگران را به این منطقه بکشاند.

وی بیان داشت: این شهرستان روستاهای بکر، سنتی و با آداب و رسوم بسیار خوبی دارد که ما در توسعه گردشگری آن 15 روستا را به عنوان روستای هدف گردشگری مشخص کرده ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: آبشار کبودوال به عنوان آبشار تمام خزه ای جهان و منطقه سرخداری این شهرستان که در جهان بی نظیر است، از مواهب بی بدیل الهی است و در حال حاضر پرونده آن برای ثبت ملی تکمیل شده است و در اولین جلسه ملی ثبت می شوند.

راه اندازی خانه گردشگری در علی آبادکتول

فرماندار علی آبادکتول نیز از راه اندازی خانه گردشگری در شهرستان خبر داد و گفت: علی آبادکتول دارای دو منطقه نمونه گردشگری است و لازم است با همکاری بیشتر سازمان میراث فرهنگی و سایر دستگاههای اجرایی در این راستا برنامه ریزیهایی انجام و اجرایی شوند.

فرماندار علی آبادکتول گفت: جاذبه های گردشگری شهرستان به کشور معرفی نشده است و به این دلیل گردشگران از وجود چنین جاذبه هایی بی خبرند و لازم است برای شناساندن شهرستان و جاذبه هایش تلاشمان را بکار بریم.

تاسیس دانشگاه گردشگری

علی مومنی معاون گردشگری میراث فرهنگی گلستان نیز از تاسیس دانشگاه گردشگری با هدف تربیت نیروی انسانی و بخش توریستی در استان خبر داد.

علی مومنی به خبرنگار مهر گفت: بیش از هزار دانشجوی گردشگری در موسسات آمزوش عالی مشغول به تحصیل هستند که افق بهتری را برای تربیت نیروی انسانی گردشگری نوید می دهد.

وی اظهار داشت: دراین موسسات آموزشی در کنار مباحث نظری، برنامه هایی در قالب کارگاههای آموزشی، کارورزی، هتلداری، تورگردانی، ارودهای محلی و ... برگزار می شود.

مومنی افزود: این امر باعث کسب تجربه در کنار دوره های آموزشی می شود تا این نیروها علاوه بر سرمایه گذاری به تجارب لازم برسند.

وی عنوان کرد: دانشگاه گردشگری طبق مصوبه گردشگری حیات یافته است و درتمام استانها یک دانشکده علمی – کاربردی گردشگری زیر نظر سازمان گردشگری استان افتتاح خواهد شد.

وی بیان داشت: این اقدام باعث دستیابی به توسعه نیروی انسانی و زیرساختی توسعه می شود.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.