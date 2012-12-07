وزن کشی مسابقات کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دهمین دوره مسابقات کشتی بین المللی آزاد جام شهید هاشمی نژاد با حضور 134 کشتی گیر چهار وزن اول صبح امروز در بهشهر آغاز شد.

در وزن 55 کیلوگرم، 37 کشتی گیر در وزن 66 کیلوگرم ، 45 کشتی گیر در وزن 84 کیلوگرم، 38 کشتی گیر و در وزن 120 کیلوگرم ،19 کشتی گیر به روی باسکول رفتند و رقابت خود را از روز جمعه ( فردا ) برای کسب عناوین برتر آغاز می کنند.

در این رقابت ها تیم های خراسان رضوی، مرکزی، لرستان، زنجان ، گلستان ، گیلان ، تهران ، توابع تهران ، فرش مشهد ، کردستان ، قزوین ، منتخب تیم ملی ، ارمنستان ، گرجستان ، مازندران و دو تیم از بهشهر حضور دارند.

مشخص شدن قهرمانان 4 وزن اول مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد

قهرمانان چهار وزن اول دهمین دوره مسابقات کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد که در بهشهر با رقابت میان 134 کشتی گیر مشخص شدند.

در این رقابت ها در وزن 50 کیلوگرم کامبیز وهاب نیا از بهشهر به مقام قهرمانی رسید .سامان کبیری از تیم فرش مشهد دوم شد و عنوان سوم مشترک به صابر خانجانی از بهشهر و احسان سنچولی از گلستان رسید . وزن 60 کیلوگرم، تمام عناوین به کشتی گیران بهشهری رسید و حسن یزدانی و علی علیزاده اول و دوم شدند و جواد ضیایی و ناصر ضیایی به طور مشترک سوم شدند .

در وزن 74 کیلوگرم، مصطفی غیاثی از لرستان به مقام قهرمانی رسید . حسین طالبی از بهشهر دوم شد و پژمان فضل الله تبار و مختار مختاری هر دو از بهشهر سوم شدند. در وزن 96 کیلوگرم این رقابت ها پدرام جمشیدی از تیم توابع تهران در دیدار نهایی بر امیر قجر از بهشهر غلبه کرد و اول شد. در این وزن مصطفی صادق زاده و سینا غلامی از بهشهر به طور مشترک سوم شدند.