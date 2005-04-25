اتفاقي كه مايل نبودم بيافتد،در حال وقوع است // فكر مي كنم بايد اين داروي تلخ را مصرف كنم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار محققان و توليدكنندگان بخش كشاورزي و دامپروري و متخصصين بيوتكنولوژي كشور ، گفت: نيروهاي خوب و توانا براي اداره كشور زياد هستند ولي احزاب قوي براي معرفي آنها وجود ندارد و مردم نيز تا شناخت بر روي كسي پيدا نكنند به وي براي راي دادن اعتماد نخواهند كرد.

وي افزود: به همين دليل اگر وضع به اين صورت پيش برود كه رئيس جمهوري با راي كم و تجربه اندك بخواهد مديريت را قبول كند ، پسنديده نيست.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: تا قدرت براي كار داشته باشم، براي سربلندي كشور، انقلاب و مردم آن از هيچ كاري دريغ نخواهم كرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني همچنين در اين ديدار ، سياستگذاري صحيح و حمايت دولت از بخش كشاورزي را رمز پيشرفت آن عنوان كرد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تامين نيازهاي غذايي مردم يك اصل است و نبايد در اين زمينه به سود فكر كرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: اهميت صنعت نبايد ما را از بخش كشاورزي غافل نمايد و حتي با پرداخت يارانه به اين بخش همانند بسياري از كشورهاي پيشرفته، مي توانيم سطح توليد را بالا بريم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تجميع اراضي كشاورزي و جلوگيري از خردشدن آنها را مهم عنوان كرد و گفت: اهميت به اين موضوع مي تواند ضمن تقليل هزينه ها و سود اين بخش را افزايش دهد.

وي توجه به بيوتكنولوژي را يكي از راهكارهاي جبران كمبودها عنوان كرد و گفت: در چشم انداز بيست ساله كشور، بردانايي محوري تاكيد شده كه موتور حركت سريع آن دانش است بخصوص آي تي بيوتكنولوژي، نانو و هسته اي است.

در اين ديدار، آقايان دكتر ارجمندي مديركل شركتهاي تعاوني توليد كشاورزي كشور، دكتر جهاندار مديرعامل اتحاديه هاي دامداري كشور و دكتر قره ياضي رييس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با ارائه گزارشي به بيان مشكلات، نيازها و خواسته هاي اين بخش پرداختند.