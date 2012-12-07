صادرات خودرو با قیمت نزدیک 6 هزار دلار/ 8 ماهه چه تعداد خودرو وارد شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، واردات خودرو سواری در هشت ماهه اول امسال در حالی به 27 هزار و 472 دستگاه به ارزش 623 میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 25 هزار و 66 دستگاه به ارزش 525 میلیون دلار) از لحاظ ارزشی بیش از 18 درصد و از حیث تعداد 9.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از 27 هزار و 472 دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در هشت ماهه اول امسال، 13هزار و 981 دستگاه به ارزش 371 میلیون و 794 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 8 هزار و 926 دستگاه به ارزش 154 میلیون و 217 هزار دلار از مبدا جمهوری کره، هزار و 346 دستگاه به ارزش 15 میلیون و 33 هزار دلار از مبدا چین و 3 هزار و 219 دستگاه به ارزش 81 میلیون و 543 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.

در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هشت ماهه اول امسال 22 هزار و 663 دلار (نزدیک به 3.82 برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 6.16 درصدی مواجه شده است.

در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از 22 هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگی‌های مجاز در ایران از 40 تا 640 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

گفتنی است، کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز اخیرا با تاکید بر اینکه تنها واردات خودروهای کم‌مصرف مجاز است، گفته است: خودروهای لوکس و گرانقیمت در ردیف این تصمیم قرار نمی‌گیرند و واردات آنها کماکان ممنوع است.

آمار صادرات 8 ماهه خودرو

طی 8 ماهه ابتدای سال جاری 38 هزار و 792 خودرو به ارزش 230 میلیون دلار به خارج کشور صادر شد که نسبت به 9 هزار و 515 خودروی صادراتی در مدت مشابه سال 90 به ارزش 50 میلیون دلار؛ به لحاظ ارزش 361.94 درصد رشد یافته است.

میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در 8 ماهه ابتدای سال جاری 5 هزار و 931 دلار بوده که نسبت به سال گذشته با افزایش 13.31 درصدی مواجه بوده است.

از 38 هزار و 792 خودروی صادراتی در 8 ماهه ابتدای سال جاری، 38 هزار و 301 خودرو به ارزش 226 میلیون و 604 هزار دلار به عراق، 184 خودرو به ارزش 1 میلیون و 272 هزار دلار به اوکراین، 106 دستگاه خودرو به ارزش 814 هزار دلار به آذربایجان و 201 خودرو به ارزش 1 میلیون و 402 هزار دلار نیز به سایر کشورها صادر شده است.