دور برگشت را مقتدرانه آغاز می کنیم/ با کشتی گیران دوم به میدان رفتیم

محبوب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کادر فنی با توجه به شرایط گروه و نتایجی که در هفته های قبلی لیگ برتر بدست آمده بود، بهتر دیدیم تا با نفرات دوم خودمان به سبزوار برویم، اما کسب این نتیجه به هیچ عنوان برای ما قابل پیش بینی نبود.

وی تصریح کرد: تیم ما با همین کشتی گیران هم می توانست نتایج بهتری در مقابل تیم مدعی و پرمهره ثامن الحجج سبزوار کسب کند، اما بنا به دلایلی موفق نشدیم نتیجه مطلوب را بگیریم. کادر فنی تیم حریف بارها با اعتراضات خود برای کشتی گیرانش وقت می خرید تا آنان بین کشتی ها استراحت کنند که این موضوع بارها در برخی کشتی ها به ما لطمه زد.

مدیرعامل باشگاه صدرای زیرآب به عملکرد تیم داوری این دیدار هم انتقاد کرد و گفت: متاسفانه داوری این دیدار چندان مطلوب نبود و در برخی از کشتی ها به خصوص کشتی وزن 74 کیلوگرم بارها مرتکب اشتباه و تعلل در تصمیمات شد.البته این بدان معنا نیست که کشتی گیران ما نیز بدون اشتباه بودند، اما ما می توانستیم در برخی اوزان به خوبی نتیجه بگیریم و این کشتی حساس و سنگین را با حداقل اختلاف به حریف واگذار کنیم.

قبادیان در خاتمه به اهمیت کسب نتایج بهتر در دیدارهای دور برگشت اشاره کرد و افزود: مطمئنا باشید تیم ما در دور برگشت با نتایج قابل قبولی همراه خواهد بود، چرا که ما بسیاری از کشتی گیران اصلی خودمان را برای دیدارهای دور برگشت کنار گذاشته ایم. کسب حداقل دو پیروزی در سه دیدار دور برگشت می تواند ما را به خواسته هایی که داریم برساند که کسب این نتایج چندان دور از ذهن نیست.

تیم صدرای زیرآب روز جمعه در سومین هفته لیگ برتر کشتی آزاد در سبزوار، میهمان تیم ثامن الحجج سبزوار بود که در نهایت این دیدار را با نتیجه 6 بر یک به میزبان خود واگذار کرد.