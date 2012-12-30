رئیس جمهور یک تنه درباره سیاست های دولت تصمیم گیری می کند

محمد جواد کولیوند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روش عزل و نصب هایی که دولت مرسوم شده است، گفت: ما در دولت یک رویه منطقی و قانونی را شاهد نیستم و هر از چند گاهی می بینم که یک اتفاقاتی می افتد و کسی عزل و دیگری منصوب می شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برکناری وزیر ارتباطات بیان داشت: به عنوان مثال جابه جای آقای تقی پور که به عنوان وزیر ارتباطات فعال بودند خود ممکن است مشکلاتی بوجود بیاورد، بدین جهت که وزارت ارتباطات و به طور کل مخابرات از حوزه های زیربنایی کشور است و به جرات می شود گفت که اخلال در این حوزه تمامی حوزه ها را اعم از حوزه های صنعتی و کشاورزی و غیره را با مشکل مواجه می کند.



وی افزود: از طرف دیگر عزل یک باره یک وزیر آنهم به هر شکلی و انتصاب فردی که خود مسئولیت سنگین دو وزارتخانه ای که به تازگی ادغام شده اند را بر عهده دارد و به سختی آن را اداره می کند هم جای تعمل دارد.



کولیوند درباره شائبه سیاسی بودن تغییرات اخیر دولت گفت: به نظر می رسد با این تغییرات درصددند که یک فضای جدیدی را برای آینده ترسیم کنند و برای آینده برنامه ریزی کنند.

این نماینده در پاسخ به این سئوال که آیا این تغییر و تحولات مشکلاتی برای فعالیت دولت و وزارتخانه ها ایجاد نمی کند، گفت: رئیس جمهور کار دولت را یک تنه انجام می دهد و تصمیم گیری تنها بر عهده وی است و چه تغییرات صورت گیرد، چه نگیرد رئیس جمهور نظر خود را اجرا می کند.

