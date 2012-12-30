  1. سیاست
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۱

کولیوند در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور یک تنه درباره سیاست های دولت تصمیم گیری می کند

رئیس جمهور یک تنه درباره سیاست های دولت تصمیم گیری می کند

نایب رئیس کمیسیون شوراها ضمن مشکل زا خواندن تغییرات پیاپی در وزارت خانه ها و دولت گفت: رئیس جمهور کار دولت را یک تنه انجام می دهد و تصمیم گیری تنها بر عهده وی است.

محمد جواد کولیوند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روش عزل و نصب هایی که دولت مرسوم شده است، گفت: ما در دولت یک رویه منطقی و قانونی را شاهد نیستم و هر از چند گاهی می بینم که یک اتفاقاتی می افتد و کسی عزل و دیگری منصوب می شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برکناری وزیر ارتباطات بیان داشت: به عنوان مثال جابه جای آقای تقی پور که به عنوان وزیر ارتباطات فعال بودند خود ممکن است مشکلاتی بوجود بیاورد، بدین جهت که وزارت ارتباطات و به طور کل مخابرات از حوزه های زیربنایی کشور است و به جرات می شود گفت که اخلال در این حوزه تمامی حوزه ها را اعم از حوزه های صنعتی و کشاورزی و غیره را با مشکل مواجه می کند.
 
وی افزود: از طرف دیگر عزل یک باره یک وزیر آنهم به هر شکلی و انتصاب فردی که خود مسئولیت سنگین دو وزارتخانه ای که به تازگی ادغام شده اند را بر عهده دارد و به سختی آن را اداره می کند هم جای تعمل دارد.

کولیوند درباره شائبه سیاسی بودن تغییرات اخیر دولت گفت: به نظر می رسد با این تغییرات درصددند که یک فضای جدیدی را برای آینده ترسیم کنند و برای آینده برنامه ریزی کنند.
 
این نماینده در پاسخ به این سئوال که آیا این تغییر و تحولات مشکلاتی برای فعالیت دولت و وزارتخانه ها ایجاد نمی کند، گفت: رئیس جمهور کار دولت را یک تنه انجام می دهد و تصمیم گیری  تنها بر عهده وی است و چه تغییرات صورت گیرد، چه نگیرد رئیس جمهور نظر خود را اجرا می کند.
 
کد مطلب 1759913

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