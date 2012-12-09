صادق زیباکلام در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سخنان اخیر رئیس جمهور درباره ازادی بیان و حقوق شهروندی گفت: رئیس جمهور در همایش قانون اساسی یک سری مباحث جدی را در خصوص حقوق شهروندی و دفاع از این حقوق و وظیفه دولت مطرح کرد و سئوالی که مطرح می شود این است که ما اصلاح طلبان چه موضع گیری باید در قبال این رویکرد جدید آقای احمدی نژاد داشته باشیم .

شاهد احمدی نژاد جدید هستیم

وی ادامه داد: احمدی نژاد هیچ وقت ظرف 7 سال گذشته مطالب اینچنینی رامطرح نکرده بود و اساسا ایشان با گفتمان عدالت در سال 84 انتخاب شد و ظرف این سالها صرفا پیرامون عدالت صحبت می کرد .

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه آنچه که رئیس جمهور مطرح می کند، گفتمان جدیدی است، بیان داشت: درواقع می شود گفت که یک تحول و گفتمان جدیدی در گفتار رئیس جمهور بوجود آمده است و دقیق تر اگر بخواهیم بگوییم ما شاهد یک احمدی نژاد جدید هستیم.



وی گفت: احمدی نژاد اعتراض می کند که چرا روزنامه شرق بسته شد و خواهان این می شود که از زندان اوین بازدید کند و یا در همایش قانون اساسی خیلی جدی این بحث را مطرح می کند که نهادهای انتصابی از جمله شورای نگهبان و ... نمی توانند برای رئیس جمهور تعیین تکلیف کنند؛ یعنی نهادی که مستقیما با رای مردم انتخاب نشده است، نمی تواند برای نهادی که مستقیما با رای مردم اننتخاب شده تعیین و تکلیف کند.



زیباکلام با اشاره به این که برخوردهای مختلفی در جبهه اصلاحات در خصوص رویکرد جدید رئیس جمهور وجود دارد، گفت: خیلی از افراد معتقدند که آقای احمدی نژاد از روی سیاست دارد که این مسائل را بیان می کند؛ یعنی در حقیقت می خواهد یک تصویر جدیدی از خود بوجود بیاورد که از این تصویر بهره برداری کند و شماری از رای دهندگان اصلاح طلب را برای رای دادن به نامزد خودش که رحیم مشایی خواهد بود، پای صندوق بکشاند. بنابراین خیلی وزن و اعتباری برای آقای احمدی نژاد قائل نیستند.



تغییر رویکرد احمدی نژاد برای اصلاح طلبان و دگر اندیشان فرصت است

وی افزود: من این نظر را ندارم ما نمی توانیم به طور صد در صد بگوییم که آقای احمدی نژاد به خاطر انتخابات دارد این مسائل را مطرح می کند، ولو اینکه احتمال تغییر ایشان خیلی ضعیف است، بازهم ممکن است که وی خواسته باشد که به این موارد توجه کند.



استاد دانشگاه تهران تغییر رویکرد در سخنان رئیس جمهور را فرصتی برای اصلاح طلبان و دگر اندیشان دانست و گفت: من معتقدم که این فرصتی برای اصلاح طلبان، دگر اندیشان و روشنفکران است که باید ایشان را تشویق بکنیم و نباید به ایشان بگوییم که صداقت ندارد؛ بلکه ما باید ایشان را تشویق بکنیم و بگوییم که افتخار می کنیم که چنین مواضعی می گیرند و از رئیس جمهور بخواهیم که این مواضع را خیلی جدی دنبال کند.



وی اضافه کرد: وقتی ستار بهشتی به این صورت فوت می کند، باید از آقای احمدی نژاد بخواهیم که چرا سکوت می کند و چرا در زمینه وضعیتی که زندانیان دارند، انتقاد نمی کند و قوای دیگر را به عنوان رئیس قوه مجریه تحت فشار قرار نمی دهد.



با سخنرانی تبلیغی نمی شود مباحث قانونی را حل کرد



زیباکلام در خصوص مباحث قانونی که در همایش قانون اساسی از سوی رئیس جمهور مطرح شد، اظهار داشت: روال کار به این صورت است که اگر دولت مصوباتی دارد و مجلس فکر می کند که این مصوبات خلاف قانون اساسی است، این مصوبات در حوزه خود بررسی شود و وزیر مربوطه به مجلس برای پاسخگویی فراخوانده شود و در نهایت اگر نمایندگان احساس کنند که قانع نشدند، رای کبود به اظهارات وزیر می دهند.

وی ادامه داد: اگر مساله در حد وزارت نیست و در حد رئیس جمهور است، رئیس جمهور باید به مجلس توضیح بدهد و فکر نمی کنم ابهام و پیچیدگی دراین خصوص وجود داشته باشد.



زیبا کلام گفت: مسائل کشور را نمی شود با سخنرانی حل کرد و فرق هم نمی کند که این مسائل از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شود یا رئیس جمهور. جایگاه طرح این مسائل درجای دیگری است و در سخنرانی های تبلیغی نمی شود این مسائل را مطرح کرد و درباره آن تصمیم گیری نمود.

