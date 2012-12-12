دکتر ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بسیاری ازمشکلات معلولان از جمله مناسب سازی معابر، مسکن و اشتغال مرتبط با متولیان معلولان است اما در مجوع به نظر می رسد از سوی نهادهای مختلف در حق این قشر آسیب دیده کوتاهی شده است.

وی در مورد مناسب سازی اماکن نیز تاکید کرد: براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ساخت ساختمان باید از سوی کارشناسان شهرداری بررسی و با رعایت استاندارد و مناسب سازی، به گونه احداث شود که فرد معلول برای رفت و آمد دچار مشکل نشود اما متاسفانه به این موضوع اهمیت داده نمی شود.

نصر گفت: همچنین در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هر دستگاه اجرایی مکلف شده هر 3 سال یک بار 30 درصد از اماکن دولتی مربوط به خود را مناسب‌سازی کند برهمین اساس با گذشت 8 سال از تصویب چنین قانونی باید تا حدود زیادی این مشکل برطرف می شد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.



مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: بهزیستی به عنوان حامی حقوق معلولان به طور مداوم پیگیر مطالبه این حقوق از مجریان و متولیان امور است و در این راستا ستاد مناسب سازی نیز تشکیل و دستگاههای کم کار و پر کار در این خصوص شناسایی و به هیات دولت معرفی می شوند.



وی با اشاره به اینکه به معلولان در جامعه به عنوان شهروند درجه 2 نگاه می شود ، گفت: در هر کشور باید فرهنگسازی در این مورد انجام شود به عنوان مثال صدا و سیما براساس قانون حمایت از حقوق معلولان موظف به آموزش و ساخت برنامه به مدت 2 ساعت در هفته برای فرهنگ سازی حضور اقشار معلول در جامعه است اما این قانون در صداوسیما نیز اجرا نمی شود.