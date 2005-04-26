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۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

رئيس مركز كار آفريني دانشگاه صنعتي اميركبير در گفتگو با "مهر" :

ناشناخته بودن مقوله كارآفريني از موانع گسترش فرهنگ كارآفريني در كشور است

ناشناخته بودن مقوله كارآفريني از موانع گسترش فرهنگ كارآفريني در كشور است

رئيس مركز كار آفريني دانشگاه صنعتي امير كبير گفت : ناشناخته بودن مقوله كارآفريني از موانع گسترش فرهنگ كارآفريني در كشور است.

دكتر محمود احمدپور دارياني رئيس مركز كار آفريني دانشگاه صنعتي امير كبير در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در خصوص مشكلات پيش روي كارآفريني در كشور افزود : ناشناخته بودن مقوله كارآفريني، ارزش نداشتن سرمايه در كشور، عدم امنيت، منزلت اجتماعي و وجود موانع امنيتي و اطلاعاتي از جمله موانع موجود در راه گسترش فرهنگ كارآفريني در كشور مي باشد.

وي افزود : مسئولان كشور بايد موانع موجود براي توليد محصول و ايجاد شركت را از ميان بردارند و به تقويت روحيه توليد و كسب و كار بپردازند.

دارياني در ادامه به ارائه راهكارهاي لازم در ترويج فرهنگ كار آفريني پرداخت و اظهار داشت : از جمله عواملي كه مي تواند در گسترش فرهنگ كارآفريني مفيد واقع شود، تشويق جوانان و نوجوانان به كارهاي توليدي، خدماتي و سبك و كار و ايجاد فضاي مناسب براي آنها مي باشد كه البته در راس همه اين موارد دولت قرار دارد.

کد مطلب 176030

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