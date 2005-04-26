ناشناخته بودن مقوله كارآفريني از موانع گسترش فرهنگ كارآفريني در كشور است

دكتر محمود احمدپور دارياني رئيس مركز كار آفريني دانشگاه صنعتي امير كبير در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در خصوص مشكلات پيش روي كارآفريني در كشور افزود : ناشناخته بودن مقوله كارآفريني، ارزش نداشتن سرمايه در كشور، عدم امنيت، منزلت اجتماعي و وجود موانع امنيتي و اطلاعاتي از جمله موانع موجود در راه گسترش فرهنگ كارآفريني در كشور مي باشد.

وي افزود : مسئولان كشور بايد موانع موجود براي توليد محصول و ايجاد شركت را از ميان بردارند و به تقويت روحيه توليد و كسب و كار بپردازند.

دارياني در ادامه به ارائه راهكارهاي لازم در ترويج فرهنگ كار آفريني پرداخت و اظهار داشت : از جمله عواملي كه مي تواند در گسترش فرهنگ كارآفريني مفيد واقع شود، تشويق جوانان و نوجوانان به كارهاي توليدي، خدماتي و سبك و كار و ايجاد فضاي مناسب براي آنها مي باشد كه البته در راس همه اين موارد دولت قرار دارد.