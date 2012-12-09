دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد اینکه بی اعتمادی اجتماعی یکی از ویژگیهای جامعه بیمار است و آیا دنبال کردن نفع شخصی توسط افراد پیامد آن نیست به خبرنگار مهر گفت: در جوامع سنتی بی اعتمادی مردم به همدیگر مشکلات زیادی را به همراه میآورد زیرا افراد از هم توقع دارند و اگر مشکلی برای شخصی پدید آید همه خود را وظیفه مند میدانند که به او کمک کنند. ولی در جوامع پیشرفته سازمانهای مدنی جایگزین مردم میشوند و آنها برای رفع مشکلات افراد وارد صحنه میشوند. بنابراین در جوامع سنتی است که روابط افراد به هم گره خورده است بی اعتمادی مسئولیت پذیری افراد نسبت به همدیگر را از بین میبرد.
وی افزود: در جوامع پیشرفته سازمانهای اجتماعی مسئولیتها را از گردن مردم بر میدارد و خود مسئولیت اجتماعی را به عهده میگیرند. بنابراین اگر ناهنجاریای در جامعه رخ دهد نه مردم بلکه نهادهای مدنی مشکل را رفع و رجوع میکنند. از این رو اگر چه روابط عاطفی و محبت در بین غربیان و جوامع پیشرفته کم است ولی دارای نهادهای اجتماعی بسیار قدرتمندی هستند که از مردم دفاع میکنند.
این استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در مورد اینکه آیا بی اعتمادی باعث قانون شکنی نمیشود و اینکه با عدم پرداخت دیون و آمار بالای چکهای برگشتی وبا پارتی بازی توسط افراد مواجه هستیم هم اظهار داشت: یک نشانه بی اعتمادی که در جامعه رسوخ پیدا میکند عمل نکردن به وعدهها از سوی مسئولین مملکتی است و وارونه جلوه دادن و یا بعضی از مواقع سپردن مسئولیتها به افراد غیر متعهد و غیر متخصص بی اعتمادی در جامعه ایجاد میکند و وقتی به وعدهها عمل نمیشود یا وعدهها پوچ است بی اعتمادی در بین مردم اشاعه مییابد. دروغگویی و بی اعتمادی در روابط اجتماعی زیاد میشود.
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