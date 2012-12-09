دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد اینکه بی اعتمادی اجتماعی یکی از ویژگی‏های جامعه بیمار است و آیا دنبال کردن نفع شخصی توسط افراد پیامد آن نیست به خبرنگار مهر گفت: در جوامع سنتی بی اعتمادی مردم به همدیگر مشکلات زیادی را به همراه می‏آورد زیرا افراد از هم توقع دارند و اگر مشکلی برای شخصی پدید آید همه خود را وظیفه مند می‎دانند که به او کمک کنند. ولی در جوامع پیشرفته سازمان‏های مدنی جایگزین مردم می‎شوند و آنها برای رفع مشکلات افراد وارد صحنه می‎شوند. بنابراین در جوامع سنتی است که روابط افراد به هم گره خورده است بی اعتمادی مسئولیت پذیری افراد نسبت به همدیگر را از بین می‏برد.

وی افزود: در جوامع پیشرفته سازمان‏های اجتماعی مسئولیت‏ها را از گردن مردم بر می‎دارد و خود مسئولیت اجتماعی را به عهده می‎گیرند. بنابراین اگر ناهنجاری‏ای در جامعه رخ دهد نه مردم بلکه نهادهای مدنی مشکل را رفع و رجوع می‏کنند. از این رو اگر چه روابط عاطفی و محبت در بین غربیان و جوامع پیشرفته کم است ولی دارای نهادهای اجتماعی بسیار قدرتمندی هستند که از مردم دفاع می‏کنند.

این استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در مورد اینکه آیا بی اعتمادی باعث قانون شکنی نمی‎شود و اینکه با عدم پرداخت دیون و آمار بالای چکهای برگشتی وبا پارتی بازی توسط افراد مواجه هستیم هم اظهار داشت: یک نشانه بی اعتمادی که در جامعه رسوخ پیدا می‎کند عمل نکردن به وعده‏ها از سوی مسئولین مملکتی است و وارونه جلوه دادن و یا بعضی از مواقع سپردن مسئولیت‏ها به افراد غیر متعهد و غیر متخصص بی اعتمادی در جامعه ایجاد می‏کند و وقتی به وعده‏ها عمل نمی‏شود یا وعده‏ها پوچ است بی اعتمادی در بین مردم اشاعه می‏یابد. دروغگویی و بی اعتمادی در روابط اجتماعی زیاد می‏شود.

این نویسنده و مترجم در مورد اینکه برای رفع این معضل، نهادهای فرهنگی، آموزشی، قانونگذار و اجرایی چه کار باید بکنند هم گفت: در وهله اول نهادهای اجتماعی و سازمان‏های دولتی باید به وعده‏هایی که داده اند جامه عمل بپوشانند و در صورت عدم تحقق وعده‏ها مسئولانی که وعده‏هایشان را عملی نکرده آنان را از کار بی کار کنند. یعنی مورد بازخواستشان قرار دهند. این هم بیشتر با ساختار سیستماتیک سالم پارلمانی میسر است. یعنی زمینه فعالیت و حضور مناسب و سالم احزاب در جامعه فراهم باشد تا سیستم انتخابات اصلاح و احزاب در پیشرفت کشور نقش ایجاد کنند.

وی درپایان یادآورشد: اگر مسئولین در مقابل مسئولیت‏هایشان پاسخگو نباشند بی اعتمادی در جامعه شیوع می‏یابد و سال به سال افزایش می‏یابد و رابطه مردم و مسئولین خدشه دار می‏شود. اگر دقت کنید خبر رسانه‏های ایران همه با "می‎شود" و "خواهد شد" ختم می‏شود و نه "شد". برای بررسی بیشتر بهتر است اخبار را از اول انقلاب تا الان بررسی کرده و وعده‏هایی که عملی نشده را بیرون بیاوریم. این یک مطالعه سیستماتیک است.