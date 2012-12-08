بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی با حضور حسینی در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی پیشنهادهای اعضای کمیسیون صنایع و معادن در خصوص پیش نویس طرح حمایت از تولید ملی دستور کار روز یکشنبه این کمیسیون است.

کمیسیون صنایع و معادن در همین روز بررسی وضعیت و تعیین تکلیف شرکت ماشین سازی تبریز با حضور مسئولان مربوطه و نشست با انجمن تولید کنندگان فولاد در خصوص مسائل و مشکلات صنعت فولاد کشور را در دستور کار دارد.

غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه برای پاسخ به سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه، سئوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم، سئوال محمد سعید اربابی نماینده ایرانشهر، سئوال رمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری، سئوال علی کائیدی نماینده پلدختر، سئوال احمد شوهانی نماینده ایلام، سئوال سید علی طاهری نماینده گرگان و سئوال رحیم زارع نماینده آباده در کمیسیون صنایع و معادن حضور می یابند.

تشکیل جلسه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و معاونان و روسای سازمان های این وزارتخانه و مدیران عامل بانک ها در خصوص بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی کشور دستور کار روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است.

کارگروه صنعت این کمیسیون روز یکشنبه مسائل و مشکلات انجمن لوله سازان قطور را با حضور معاونان وزارت نفت مورد بررسی قرار می دهد.

کارگروه معدن و صنایع معدنی نیز روز دوشنبه از معادن و صنایع معدنی استان تهران بازدید می کنند.

کارگروه فناوری های نوین و هوافضا روز سه شنبه با دعوت از محمد مهدی نژاد نوری دبیر شورای علوم، تحقیقات و فناوری گزارش عملکرد برنامه های آن شورا در حوزه فناوری های نوین را استماع خواهد کرد.