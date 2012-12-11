داوری اولین جشنواره سراسری طنز مطبوعات به پایان رسید

ماشاءالله بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای اجرایی برای برگزاری نخستین جشنواره سراسری طنز مطبوعات و خبرگزاریها، گفت: این جشنواره با حمایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی و از سوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در خرمآباد برگزار میشود.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره سراسری طنز مطبوعات و خبرگزاریها اضافه کرد: همانگونه که در فراخوان اعلام شده بود، آثاری برای داوری در این جشنواره پذیرفته شدند که در دو سال 1389 و 1390 در مطبوعات و خبرگزاریها منتشر شده باشند.
معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به دو نوبت تمدید مهلت ارسال آثار افزود: پس از پایان مهلت نهایی، کمتر از 1000 اثر به دبیرخانه ارسال شد که توسط داورانی که با نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد انتخاب شده بودند، ارزیابی شد.
به گفته بهاروند، در حالا حاضر 10 برگزیده نهایی این جشنواره در دو بخش «طنز مکتوب» شامل داستان، طنز، شعر و کاریکلماتور و «طنز تصویری» شامل کاریکاتور، کارتون، کمیک استریپ و عکس، مشخص شدهاند. جوایز نفرات اول تا سوم در هر رشته، علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، به ترتیب 3، 1/5 و 1 میلیون تومان وجه نقد است.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به اهمیت طنز در مطبوعات و خبرگزاریها، ابراز امیدواری کرد دبیرخانه دائمی این جشنواره در لرستان راهاندازی شود و درباره زمان و مکان برگزاری نخستین دوره آن هم گفت: این جشنواره در ماه آینده و با حضور چهرههای برجسته عرصه رسانه از سراسر کشور در خرمآباد برگزار میشود.
نظر شما